El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la modernización de su patrimonio cultural con la digitalización de parte del archivo del taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA), el organismo encargado de restaurar y preservar las esculturas, monumentos y piezas artísticas emplazadas en el espacio público porteño.

La nueva herramienta permite que vecinos, estudiantes e investigadores puedan acceder gratuitamente a las fichas técnicas de las obras, conocer sus características, consultar su ubicación geográfica y obtener información sobre sus autores.

"La Ciudad es única por las esculturas, los monumentos y las obras de arte que habitan sus calles, parques y plazas. Tenemos un taller increíble que se encarga de preservar el patrimonio escultórico porteño. Disponibilizar el archivo del MOA es un paso más para acercarlo a los vecinos", sostuvo el ministro de Espacio Público porteño, Ignacio Baistrocchi.

Cómo acceder al catálogo digital de monumentos y esculturas

La plataforma está disponible a través de la página oficial del Gobierno porteño, buenosaires.gob.ar/inicio/moa, y permite realizar búsquedas por el nombre de cada obra o de su autor.

El catálogo reúne desde grandes monumentos históricos hasta bustos, fuentes y esculturas distribuidas en plazas y parques de los distintos barrios de Buenos Aires.

Cada pieza cuenta con una imagen de su ficha técnica original, información sobre sus características y una breve biografía del artista.

Un archivo con más de 2.500 carpetas y documentos centenarios

El archivo físico del MOA reúne actualmente más de 300 cajas y 2.500 carpetas con documentación histórica, entre la que se incluyen fotografías, planos, fichas técnicas, notas periodísticas, cartas y registros de las restauraciones realizadas.

Este material resulta fundamental para los especialistas, ya que permite reconstruir elementos robados, vandalizados o deteriorados por el paso del tiempo.

El taller también incorporó nuevas tecnologías para mejorar sus tareas de conservación. Entre ellas se destacan los modelados tridimensionales de las piezas repuestas en el Monumento a los Españoles y los registros realizados mediante drones durante las intervenciones en la fuente monumental Las Nereidas.

Quienes deseen consultar la documentación original pueden solicitar una visita al archivo mediante el correo [email protected].

Los 70 años del taller que preserva el patrimonio porteño

El MOA fue creado en 1956 por la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Sus primeros restauradores trabajaban en instalaciones ubicadas debajo de las vías del ferrocarril, en las inmediaciones de las avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta.

A lo largo de su historia, el taller recibió a destacadas personalidades del ámbito artístico, entre ellas Benito Quinquela Martín, quien visitó sus instalaciones en 1968.

En 1983, el organismo se trasladó a su actual sede en Plaza Sicilia, donde antiguamente había funcionado la primera usina eléctrica de la Ciudad.

En 2023 comenzaron las tareas de ordenamiento y sistematización de los documentos históricos que permitieron conformar el actual archivo del taller.

La modernización del MOA y sus nuevas instalaciones

En octubre de 2025, la gestión porteña finalizó un proyecto integral de restauración, modernización y ampliación de las instalaciones del MOA.

Las obras incluyeron la incorporación de nuevas herramientas y equipamiento especializado, la renovación de los espacios de trabajo y la construcción de un pabellón destinado a actividades culturales, charlas y exposiciones.

Además, por primera vez, el taller cuenta con un espacio específico para conservar su archivo físico, equipado con mobiliario resistente al fuego y al agua, y condiciones controladas de temperatura y humedad.

El establecimiento también funciona como un museo a cielo abierto, donde se exhiben esculturas en proceso de restauración y piezas retiradas de sus emplazamientos originales para garantizar su conservación.

Cómo visitar gratuitamente el taller del MOA

El establecimiento permanece abierto al público durante todo el año, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17, con acceso libre al Patio de Esculturas.

También ofrece visitas guiadas gratuitas de aproximadamente una hora, que permiten conocer la historia del taller y observar el trabajo de los restauradores.

Los interesados pueden coordinar su participación mediante el correo [email protected]. Asimismo, el organismo realiza recorridos destinados a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, además de visitas temáticas a monumentos emplazados en distintos puntos de la Ciudad.