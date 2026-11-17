La Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad de Buenos Aires realizó su congreso programático con el objetivo de comenzar a delinear su estrategia política y electoral de cara a 2027. El encuentro reunió a más de 500 militantes y dirigentes, contó con 50 expositores distribuidos en 14 mesas de debate y abrió la discusión sobre posibles acuerdos con otros sectores de la oposición al Gobierno de Javier Milei.

La jornada se desarrolló en la tradicional sede partidaria de la calle Tucumán 1660 y contó con la participación de referentes del radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo y el socialismo.

Los jóvenes representaron más de dos tercios de los inscriptos, en una jornada que también reunió a dirigentes históricos del partido.

El radicalismo comenzó a definir su estrategia para 2027

La apertura estuvo encabezada por el presidente del Comité Nacional de la UCR e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, junto al referente del socialismo metropolitano, Roy Cortina, y el titular del radicalismo porteño, Hernán Rossi.

"Tenemos la decisión, por nuestra historia, por nuestros militantes y por nuestra gente, de poder demostrarle a la Argentina que hay otra manera de gobernar", manifestó Chiarella.

El intendente santafesino reivindicó el papel de las universidades públicas en el desarrollo de los principales sectores productivos del país.

"El motor de nuestra economía es el campo, el 90 por ciento de los ingenieros agrónomos y los veterinarios que atienden son egresados de las universidades públicas", sostuvo.

Entre los participantes estuvieron el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti; el exembajador Marcelo Stubrin; el procurador general porteño, Martín Ocampo; y el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

También participaron el historiador Roy Hora, el arquitecto Andrés Borthagaray, el exdecano de la Facultad de Medicina Ignacio Brusco y representantes de diferentes organizaciones sociales.

La UCR ratificó su oposición a Javier Milei

Durante el cierre del encuentro, la vicepresidenta del radicalismo porteño, Inés Parry, definió la posición del espacio frente al Gobierno nacional: "El límite es Milei".

Por su parte, Hernán Rossi ratificó la necesidad de "sostener las ideas de la socialdemocracia, aunque no parezcan estar a la moda".

La diputada nacional Mariela Coletta también cuestionó al Gobierno libertario por la situación de los jubilados, los salarios docentes, el cierre de comercios, el caso $LIBRA y el desfinanciamiento de las políticas de género.

Además, dirigió un mensaje a Martín Lousteau que despertó los aplausos de los militantes.

"Nos hubiese gustado que en el 23 fueses jefe de Gobierno y no descarto que alguna vez suceda. Pero me parece que la Argentina no puede perderse la oportunidad de que vos le aportes algo más al Estado", expresó.

Martín Lousteau cuestionó el modelo económico del Gobierno

Lousteau celebró la reciente visita del Papa León XIV a la Argentina y aseguró que había significado un "despertar colectivo".

El dirigente radical sostuvo que la sociedad comienza a dejar de tolerar un Gobierno que, según sus palabras, "castiga a los más débiles", y mencionó especialmente a las personas con discapacidad, los docentes y los trabajadores.

También cuestionó la política económica de la administración libertaria.

"Si no hubiera habido Vaca Muerta, que no es responsabilidad del Gobierno nacional, y no hubiera habido rescate del Tesoro americano, esto estaría terminado para mal: estaríamos todos compungidos, lastimados, en medio de una crisis", afirmó.

Finalmente, estableció un paralelismo entre su edad y la que tenía Raúl Alfonsín cuando comenzó su campaña electoral en 1982, lo que despertó especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial.

Los posibles aliados electorales del radicalismo

Tras el cierre del congreso, comenzaron a circular entre los asistentes distintas alternativas para conformar un frente electoral opositor.

Entre los nombres mencionados aparecieron los economistas Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay, como posibles participantes de una interna amplia.

En declaraciones a la prensa, Hernán Rossi no descartó la posibilidad de construir un acuerdo electoral que incluya al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

El eventual armado también podría incorporar al socialismo, a Confianza Pública, liderada por Graciela Ocaña, y al GEN de Margarita Stolbizer.

La posibilidad de definir las candidaturas mediante una PASO amplia quedó planteada como una de las alternativas que evalúa el radicalismo porteño para competir en las elecciones de 2027.