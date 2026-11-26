El presidente del Concejo Deliberante de Zárate y titular del Partido Justicialista local, Leandro Matilla, introdujo referencias partidarias durante una actividad educativa vinculada con la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense. La jornada incluyó a estudiantes de la Escuela de Educación Especial N.º 501 "Ricardo Gutiérrez" y de otros establecimientos públicos del distrito.

El dirigente, identificado con el espacio político que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof, reivindicó la continuidad del programa durante la actual administración provincial, recordó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó las decisiones adoptadas durante la presidencia de Mauricio Macri.

Las declaraciones políticas de Leandro Matilla durante la jornada educativa

En declaraciones a Agencia NOVA, Matilla defendió la intervención estatal en materia educativa y atribuyó al gobernador bonaerense la decisión de mantener la entrega de computadoras personales.

El dirigente sostuvo que se trataba de una política pública de un Estado presente y recordó que la iniciativa nacional había sido impulsada originalmente durante la presidencia de Cristina Kirchner.

También afirmó que el programa "fue interrumpido cuando asumió (Mauricio) Macri".

La actividad alcanzó a estudiantes de siete establecimientos educativos de Zárate, entre ellos instituciones de educación especial, técnica y agraria.

Las referencias políticas de Matilla durante la jornada plantean nuevamente la discusión sobre los límites entre la difusión de una política pública y la promoción de posiciones partidarias en el ámbito educativo.

El antecedente del polémico acto en apoyo a Palestina

La participación de Matilla en actividades institucionales de contenido político ya había generado controversias en agosto de este año.

El 19 de agosto, el titular del Concejo Deliberante participó de un encuentro en apoyo a Palestina realizado en el recinto legislativo municipal, que contó con la presencia del representante diplomático palestino en Argentina, Riyad Alhalabi.

Durante la actividad, el recinto fue decorado con banderas argentinas y palestinas, mientras que Matilla lució una kufiya, el tradicional pañuelo palestino.

El encuentro motivó cuestionamientos de dirigentes del PRO y La Libertad Avanza, quienes criticaron la utilización de las instalaciones del cuerpo legislativo para una convocatoria vinculada con el conflicto de Medio Oriente.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó aquella jornada como un "acto antiisraelí y antisemita", mientras que Sabrina Ajmechet cuestionó la ubicación de la bandera palestina en el recinto.

Las críticas también alcanzaron a Axel Kicillof por la pertenencia política de Matilla al sector que responde al gobernador.