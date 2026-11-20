La reducción en el giro de la coparticipación y la prácticamente nula ayuda del gobierno nacional, han golpeado fuertemente en las arcas del gobierno de Santiago del Estero. Los 26 intendentes que asumieron el 31 de octubre en los municipios de la provincia, se han visto obligados a adherirse al decreto de contención del gasto dictado por el gobierno de Elías Suárez, apenas asumió, en diciembre de 2026.

A pesar de tener las cuentas en orden (no existe deuda pública ni privada), la baja de 4 puntos en la coparticipación nacional, obligó al gobierno santiagueño a dictar el decreto Nª 3295, el 16 de diciembre de 2025, por el término de 12 meses. Se espera que, justamente por la situación macroeconómica del país, se prorrogue por otros doce meses.

“Recibimos 4 puntos menos de coparticipación”, lo que significa aproximadamente unos 100 mil millones mensuales menos, dijo una fuente gubernamental a Perfil. Explicado de la siguiente manera, la inflación interanual fue del 33%, mientras que los recursos coparticipables aumentaron un 29% interanual.

Trabajos en la autovía Santiago - Las Termas de Río Hondo | Crédito: Santiago del Estero

El gobernador Suárez, dictó el año pasado, el decreto mediante el cual se establecen medidas de control, contención y racionalización del gasto administrativo, “con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal y financiero del Estado provincial, en el actual contexto económico”.

La decisión se enmarca en la disminución sostenida de los recursos provenientes de la coparticipación federal registrada durante el año 2025, situación que afecta a las finanzas provinciales. “A ello se suma el escenario macroeconómico vigente y las políticas económicas nacionales, que inciden en la actividad productiva y en la capacidad de financiamiento de las jurisdicciones”, señalan los considerandos del decreto.

Trabajos en la autovía Santiago - Las Termas de Río Hondo

El decreto dispone el fortalecimiento de los mecanismos de programación, control y evaluación del gasto público, estableciendo pautas obligatorias de austeridad y eficiencia que alcanzan a la administración pública centralizada y descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, con el fin de garantizar previsibilidad en la gestión y la continuidad de los servicios públicos.

Entre las principales medidas, se establece la prohibición de nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento, incluyendo programas con fondos nacionales o internacionales, así como la restricción en la cobertura de vacantes y designaciones, con excepción de cargos políticos específicos. Asimismo, se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya eventual autorización quedará sujeta a la evaluación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

La única ayuda extra que recibe la provincia, son fondos para continuar con la autovía Santiago – Las Termas de Río Hondo. Mientras que las obras provinciales que estaban en ejecución, continúan su marcha con fondos provinciales.

Trabajos en la ciudad de Santiago del Estero

El gobernador Suárez es el sucesor de Gerardo Zamora, actual senador y mencionado como presidenciable por sectores de la oposición al gobierno de Javier Milei. Líder del Frente Cívico en Santiago (que aglutina a radicales y peronistas), Zamora tiene mucho peso en la Cámara de Senadores ya que tiene bloque propio (él y Elia Moreno, más el apoyo de José Emilio “Pichón” Neder, presidente del PJ santiagueño), mientras que también los 7 diputados santiagueños responden al Frente Cívico y, en su mayoría, se han opuesto a iniciativas presentadas por el oficialismo nacional. De ahí se explica la nula ayuda extra de la Nación, sumado a que el presidente nunca visitó Santiago del Estero por esta razón. Menos después de que el oficialismo gobernante, ganara las elecciones en los 26 municipios de la provincia, el 2 de agosto pasado.

Justamente, como antecedente, al inicio de la gestión de Milei, en 2023 el entonces gobernador Gerardo Zamora declaró la emergencia económica y dispuso por seis meses la suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comisiones municipales, además del congelamiento de vacantes y gastos de difusión.

Trabajos en la ciudad de Santiago del Estero

Contención en los municipios

Los 26 intendentes y los 137 comisionados municipales que asumieron el 31 de octubre, cuyos municipios y comisiones ya se habían adherido al decreto, han implementado en algunos casos medidas más severas.

Por caso, la Capital, donde ganó el ingeniero Mario Benavente (Frente Cìvico), ha centrado su gestión en el mantenimiento de la ciudad, se han adoptado medidas de prevención por el fenómeno del Superniño (como la limpieza de 57 km de desagües pluviales a cielo abierto), construcción de bordos en las márgenes del río Dulce y “reorganizar la capacidad presupuestaria” para mantener y mejorar áreas sensibles. No se designa personal y se siguen los lineamientos del decreto provincial.

En La Banda, la segunda ciudad más importante de la provincia, el panorama es aún más complicado. El flamante intendente Llamil Abdala (Frente Cìvico), se encontró, según dijo, con una deuda de $3.700 millones dejada por su sucesor Roger Nediani (Frente Renovador), con lo cual frenó también gastos en vehículos, control de uso de combustibles y designaciones. En tanto, centró su gestión en tres prioridades: higiene urbana, estado de las calles y alumbrado público.

Mientras tanto, en Las Termas, gobernada por Domingo Gattela (peronista aliado al Frente Cívico), dieron de baja a 200 contratados que habían sido designados antes de la elección. De todas maneras, se estudiará la situación de cada uno y se seguirán los lineamientos del decreto de contención del gasto.

En las municipalidades de segunda y tercera categoría, así como en las comisiones municipales, también se siente la merma en la coparticipación, como consecuencia del menor flujo de fondos que baja de la Nación.