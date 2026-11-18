La recreación de Juan Domingo Perón mediante inteligencia artificial durante el acto por el Día de la Militancia volvió a poner al fundador del justicialismo en el centro del debate público. Sin embargo, un relevamiento de Monitor Digital expuso una contradicción entre la vigencia de su figura histórica y la reputación que mantiene en las redes sociales.

El encuentro, realizado este martes 17 de noviembre en San Fernando, reunió a distintos sectores del peronismo encabezados por Sergio Massa, aunque contó con la significativa ausencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En medio de las disputas internas del justicialismo, los organizadores recurrieron a una versión digital de Perón para transmitir un mensaje de unidad política de cara a las elecciones de 2027.

Perón, entre las figuras históricas más mencionadas en las redes

De acuerdo con el relevamiento de Monitor Digital correspondiente a octubre de 2026, Juan Domingo Perón concentró el 20,7% de las menciones sobre personalidades históricas argentinas, solamente por detrás de Diego Armando Maradona.

Figuras históricas en el mundo digital | Crédito: monitordigital.info

El ranking de los más mencionados quedó conformado de la siguiente manera:

•Diego Maradona: 25,3%. •Juan Domingo Perón: 20,7%. •Carlos Menem: 12,8%. •Néstor Kirchner: 8%. •Jorge Bergoglio: 4,9%. •Jorge Luis Borges: 4,7%. •Jorge Lanata: 4,4%. •Carlos Gardel: 2,9%. •Raúl Alfonsín: 2,7%. •René Favaloro: 2,5%.

A más de medio siglo de su muerte, Perón continúa siendo el dirigente político histórico con mayor presencia en las conversaciones digitales de los argentinos.

La negativa reputación digital de Juan Domingo Perón

El panorama cambia considerablemente cuando se analiza el sentimiento de las menciones durante el último año.

El fundador del justicialismo se encuentra entre las cinco figuras históricas peor valoradas, únicamente superado en negatividad por Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Jorge Lanata y Carlos Menem.

Figuras históricas en el mundo digital | Crédito: monitordigital.info

En el extremo contrario aparecen Julio Cortázar, Astor Piazzolla y Juan Manuel Fangio, quienes registraron las valoraciones más favorables del relevamiento.

Los resultados muestran que una mayor presencia en las redes sociales no necesariamente se traduce en una imagen positiva.

Mientras el justicialismo intenta recuperar protagonismo político recurriendo a la imagen de su fundador mediante las nuevas tecnologías, la reputación digital de Perón permanece en terreno negativo.