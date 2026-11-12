Rossi: “La UCR porteña empieza a construir el 2027 y por eso realizamos nuestro congreso programático”

El presidente de la UCR de CABA, Hernán Rossi aseveró que “la UCR porteña empieza a construir el 2027 y por eso realizamos nuestro congreso programático”. La frase refiere al próximo encuentro que se celebrará el próximo sábado 14 desde las 9:30, en el tradicional comité partidario de la calle Tucumán 1660, en la zona de Tribunales.

Con la mirada puesta en las elecciones del año próximo, advirtió que “en tiempos en que se quieren poner en crisis las características idiosincráticas de la democracia, en que se sostiene la idea de ‘destruir el Estado desde adentro’, venimos a decir nuestras cosas y a seguir enarbolando nuestras banderas”. “Para eso -destacó- creemos que lo mejor es reunirnos, vernos las caras, juntarnos; y dejar las pantallas de lado por un buen rato”, completó.

El puntapié inicial será, a partir de las 10, con la palabra del presidente del Comité Nacional, y actual intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Desde el entorno de la conducción radical se adelantó un extenso programa donde se privilegiará la escucha activa y el debate horizontal entre la militancia barrial, la juvenil, la estudiantil, la de los sectores del trabajo, la que se da en el seno de los colegios profesionales, la que activa en las diversidades, todos juntos; y con ellos, naturalmente, la dirigencia.

“Algo debe quedar claro, desde el vamos, no van a contar con nosotros para acompañar ningún tipo de acuerdo que avale este proceso liderado por Javier Milei, y por su alianza de extrema derecha global que, afortunadamente, entró en crisis en los últimos turnos comiciales”, subrayó Rossi.

Entre las presencias ajenas a la estructura partidaria, se destaca el titular del socialismo porteño, Roy Cortina; la socióloga, Graciela Rommer, y su colega, Luis Quevedo; el director ejecutivo de Techo, Juan Maquieyra; la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid; y el diputado nacional, Maximiliano Ferraro.

Por la tarde, cuando baje el sol, hablarán la presidenta del bloque de diputados locales, Manuela Thourte; y la diputada nacional, Mariela Coletta. En el cierre, se anuncia el plato fuerte, la palabra de Martín Lousteau.

“Vamos a este diálogo con la certeza de que debemos amalgamar una coalición lo más amplia posible que, desde el progresismo, plantee una alternativa caracterizada por el compromiso y la sensibilidad social con el fin de reparar tanto daño y construir una Argentina más solidaria e inclusiva”, concluyó Rossi.-