Amenazas, escraches y acoso: la cara oscura de la vida digital adolescente

Las amenazas, los escraches, el acoso sexual y hasta las estafas se incorporaron a la vida cotidiana de los adolescentes. Y buena parte de esas situaciones transcurren en un escenario del que resulta cada vez más difícil escapar: la pantalla del celular. Un nuevo estudio realizado en la Ciudad de Buenos Aires pone números a esa realidad. El 23,3% de los adolescentes recibió amenazas por internet, el 19,4% fue víctima de escraches y casi uno de cada cuatro (24,8%) recibió contenido sexual sin su consentimiento. Además, el 14,2% fue contactado por adultos con intenciones sexuales, una situación vinculada con el grooming.

Los datos surgen de Adolescencias en tiempos digitales, una investigación impulsada por el Observatorio de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, junto con la Fundación Medifé y un equipo de FLACSO.

El trabajo relevó las experiencias de 1.172 estudiantes de entre 13 y 19 años que asisten a escuelas secundarias públicas y privadas de CABA. Las encuestas fueron realizadas entre octubre de 2025 y abril de 2026, mediante un cuestionario autoadministrado de 64 preguntas.

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"Lo que a mí me llamó profundamente la atención fue la exposición a violencias digitales", le dijo a PERFIL Agustina Márquez, socióloga y gerenta operativa del Observatorio de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA. La especialista señaló que también le resultó impactante observar cómo esas experiencias se relacionan con menores niveles de bienestar emocional.

El problema presenta diferencias de género. Casi una de cada cinco adolescentes mujeres (19,1%) declaró haber sido contactada por un adulto con intenciones sexuales, frente al 9,3% de los varones. Ellos, en cambio, reportaron con mayor frecuencia amenazas y estafas económicas.

Una violencia que se cuenta poco

Uno de los datos más inquietantes no se relaciona solamente con la frecuencia de estas situaciones, sino con la respuesta de las víctimas. Cuando atraviesan episodios de violencia digital, los adolescentes recurren principalmente a sus amigos (27,4%). Apenas el 15,8% acude a su familia y un exiguo 2,6% lo conversa con alguna institución educativa. El 12,8% reconoce que no se lo contó a nadie.

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"Hay una cuestión en donde, cuando le sucede algo vinculado a una situación de violencia en el ámbito digital, no recurren a la familia, no recurren a la escuela", explicó Márquez. Para la investigadora, esa tendencia plantea un desafío: aprovechar los vínculos entre adolescentes para generar mecanismos de protección y acompañamiento.

En ese sentido, propuso fortalecer los espacios de escucha entre pares y enseñar a los propios chicos a reconocer señales de alarma. La idea es que puedan ayudar a un amigo que atraviesa una situación grave, sin traicionar su confianza y sabiendo cuándo es necesario buscar la intervención de un adulto.

Acoso: más común de lo que se cree | Crédito: rawpixel.com / Teddy

La exposición a estas experiencias tampoco resulta inocua. Según el estudio, el 33,3% de los adolescentes presenta un nivel relativamente bajo de bienestar psicológico. Pero esa proporción asciende al 42,4% entre quienes sufrieron dos o más situaciones de violencia digital. La investigación encuentra una asociación entre ambos fenómenos, aunque no permite establecer una relación directa de causa y efecto.

La pantalla que nunca se apaga

Mientras las autoridades educativas y las familias buscan establecer límites al uso de dispositivos, los números muestran hasta qué punto el celular continúa dominando las rutinas juveniles. El 98,5% de los encuestados tiene acceso a uno y la edad promedio del primer dispositivo es de apenas 10,2 años.

Los chicos ya acceden a las redes desde los 7 años

En un día habitual de clases, el 64,9% utiliza su teléfono más de cuatro horas. Durante los fines de semana, el 46,9% supera las seis horas diarias y uno de cada cinco (20,6%) reconoce pasar más de ocho horas frente a la pantallita. Es decir, el equivalente a una jornada laboral completa.

Lo más llamativo es que los propios adolescentes parecen registrar el problema. El 81,8% admite que pasa demasiado tiempo conectado, pero apenas el 44,6% toma alguna medida para reducirlo. Además, el 60,1% reconoce haberse acostado más tarde o dormido menos por utilizar el teléfono y el 38,5% admite haber descuidado tareas o rendido menos por ese motivo.

"Más de la mitad no toma ninguna medida para desconectar", destacó Márquez durante la entrevista. La investigadora aclaró que las cifras corresponden al tiempo de uso declarado por los estudiantes y no a mediciones realizadas directamente sobre sus dispositivos.

Medidas de prevención

Los resultados también abren un interrogante sobre la eficacia de las medidas que se vienen impulsando. La Ciudad ya estableció restricciones al uso de celulares en las aulas, promovió acuerdos familiares para retrasar la entrega del primer dispositivo y avanzó con campañas de prevención. Sin embargo, el acceso temprano y el uso intensivo continúan siendo características predominantes.

Márquez advirtió que todavía sería prematuro evaluar el impacto de algunas de esas políticas. Los adolescentes relevados atravesaron buena parte de su infancia y escolaridad primaria durante la pandemia, cuando el vínculo con las pantallas se profundizó. Por eso, considera que los efectos de los acuerdos actuales para demorar el acceso al celular podrían comenzar a observarse en las próximas cohortes.

Desigualdades también digitales

La investigación muestra que la experiencia digital no es igual para todos. Las mujeres presentan un uso más intensivo del teléfono y mayor exposición a contenidos relacionados con cuerpos ideales y delgadez. Entre los varones predominan los mensajes sobre rutinas de ejercicio, inversiones y apuestas.

"El algoritmo reproduce esos estereotipos de éxito", observó Márquez, al referirse a los diferentes contenidos que reciben chicas y chicos.

También aparecen fuertes diferencias sociales. Mientras el 21,2% de los adolescentes de sectores medios y medios-altos registra un bajo bienestar psicológico, el indicador se eleva al 44% en los hogares de menor nivel socioeconómico.

"Este estudio nos muestra por qué hay que seguir: casi uno de cada cinco chicos encuestados ya apostó online y casi uno de cada cuatro recibió contenido sexual sin su consentimiento. No lo podemos naturalizar", sostuvo Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. El funcionario destacó que la Ciudad bloqueó más de 2.400 sitios ilegales de apuestas y avanzó en la regulación de celulares en las aulas.

El trabajo ofrece, finalmente, una imagen contrastante sobre las expectativas de esta generación. Aunque el 81,3% cree que su situación personal será mejor dentro de diez años, apenas el 42,7% espera una mejora en el futuro del país. Y el 83,1% aspira a continuar estudios universitarios.

Una generación que confía en sus posibilidades individuales, pero bastante menos en el destino colectivo. Y que, mientras imagina ese futuro, enfrenta desde muy temprano un presente atravesado por pantallas, algoritmos y nuevas formas de violencia.

La inteligencia artificial ya funciona como amiga y psicóloga

La inteligencia artificial dejó de ser exclusivamente una herramienta para resolver tareas escolares. También comienza a ocupar un espacio mucho más íntimo: el de los consejos personales, la compañía y hasta la atención emocional.

El 91,2% de los adolescentes encuestados utilizó alguna aplicación de IA. Entre esos usuarios, alrededor de uno de cada cuatro recurre a ella como terapeuta o apoyo emocional. También cerca del 23% la utiliza para conversar o buscar compañía.

La práctica es más frecuente entre las mujeres: el 30,4% recurre a esos usos emocionales, frente al 16% de los varones.

"Todo lo que tiene que ver con el uso conversacional de la IA, como si fuera un ser, un ente con el cual converso, intercambio, le pido consejos, eso a mí me impactó", le dijo a PERFIL Agustina Márquez.

La investigadora planteó que el desafío no consiste solamente en enseñar a los adolescentes a cuidarse, sino también en regular plataformas que permiten interacciones potencialmente inseguras.

Apuestas online: cuatro de cada diez arriesga más de lo que pueden perder

Las apuestas online constituyen otro de los riesgos que atraviesan la vida digital adolescente. Según el relevamiento porteño, el 18,2% de los estudiantes apostó alguna vez por internet. Pero el promedio esconde diferencias importantes: entre los varones de 16 a 19 años, la proporción alcanza al 37,1%.

El problema no es solamente participar. Entre quienes apostaron, el 39,6% reconoció haber arriesgado más dinero del que podía permitirse perder. En los sectores socioeconómicos bajos, esa proporción trepa al 51,2%.

"Cuando empezás a segmentar ese análisis", aparecen diferencias muy importantes, le comentó a PERFIL Agustina Márquez. La socióloga destacó especialmente la situación de los varones mayores y de los adolescentes con menos recursos económicos.

Las motivaciones más mencionadas son la diversión, la curiosidad y la posibilidad de ganar dinero. El estudio también detectó casos de jóvenes que pidieron dinero prestado o vendieron pertenencias para seguir jugando.

Un dato inquietante: la encuesta se realizó antes del Mundial de fútbol de 2026, por lo que no registra su posible impacto sobre las apuestas adolescentes.





