Buscan a un trabajador de Metrogas desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada

Un trabajador de Metrogas, identificado como Marcelo García, es intensamente buscado tras la explosión y el incendio registrados este viernes en Remedios de Escalada, partido de Lanús. El hombre se encontraba en el lugar del siniestro cuando se produjo la fuga de gas que desencadenó la tragedia.

Tragedia. Una tuneladora perforó un caño de gas, que luego provocó un incendio de consideración. El siniestro provocó la muerte de una persona y varios heridos.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde se realizaban trabajos sobre la red de distribución de gas. La explosión provocó un incendio de grandes dimensiones y dejó, según el último balance informado por el Municipio de Lanús, una persona fallecida y 30 heridos, siete de ellos en estado grave.

El video que muestra la previa a la explosión en Remedios de Escalada: "Mirá la pérdida que hay"

García es una de las dos personas que inicialmente fueron reportadas como desaparecidas tras el siniestro. Su familia difundió un pedido de colaboración en redes sociales para obtener información sobre su paradero.

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: NA

“Solicitamos colaboración para encontrarlo. Cualquier información puede ser fundamental”, expresaron sus familiares, quienes indicaron que cualquier dato que permita localizarlo puede ser comunicado a los teléfonos de contacto difundidos.

Explosión en Remedios de Escalada | Crédito: Cedoc

Explotó un caño de gas en pleno centro de Remedios de Escalada: los videos de la tragedia

Cómo aportar información sobre Marcelo García

Las personas que puedan brindar información sobre el trabajador desaparecido pueden comunicarse con sus familiares a los siguientes números:

- Belén: 11 3437-8680.

- Jonathan: 11 5529-2003.

La investigación judicial sobre las circunstancias de la explosión continúa en curso. La UFI N.º 6 de Lanús, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados a la sede judicial para su identificación.

CS