El abogado José Fernández Codazzi, quien representó a Laudelina Peña en el inicio de la investigación por la desaparición de su sobrino, Loan Peña, se presentará a declarar este jueves ante los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El testimonio del letrado es uno de los más esperados debido a que, en su momento, Laudelina lo acusó de haberla obligado a decir que el menor fue atropellado, presuntamente, por el vehículo de Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, el mismo día de su desaparición: el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Cronología del caso Loan Danilo Peña: desaparición, encubrimiento, seis imputados y la hipótesis del tráfico infantil

Además de Codazzi también fueron citados las psicólogas Cintia Mudry (del cuerpo forense), Silvina Seoane y Laura Palacios García (ambas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata), y los efectivos de la Policía Federal (PFA) Sabrina Kuhnell, Sergio Fuschino y Victoria Soledad Núñez.

​Loan Danilo Peña tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal

La audiencia del miércoles

Uno de los policías que declaró este miércoles, Sergio Fernández Gauna, fue increpado por el abogado Rodolfo Baqué debido a que respondió en reiteradas oportunidades que no recordaba determinados hechos vinculados con la investigación. Frente a esa situación, el Tribunal le recordó que estaba declarando bajo juramento y le advirtió sobre las consecuencias legales de incurrir en falso testimonio.

Otro de los agentes, José Rosales -de Inteligencia de la PFA- señaló que en el análisis de las imágenes del Hospital Juan Romero vio a ingresar a una mujer de características similares a las de Caillava, quien supuestamente estuvo unos 15 minutos dentro del centro de salud.

Un aspecto relevante de su testimonio fue la existencia de un desfase de aproximadamente una hora en el sistema de cámaras del hospital, circunstancia que debe considerarse al reconstruir los horarios de los desplazamientos.

Además, afirmó que el 14 de junio vio a Caillava y Pérez en el restaurante del Hotel de Turismo de la capital provincial y que se retiraron después de una hora.

RM