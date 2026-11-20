El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones públicas de José Fernández Codazzi, el abogado que representó a Laudelina Peña durante la etapa inicial de la investigación. En una entrevista brindada al programa televisivo Sin Freno, el letrado afirmó que su exdefendida le confesó que el cuerpo del niño de cinco años estaría en una laguna y le detalló cómo plantó el botín para desviar los rastrillajes iniciales.

Ante la gravedad de sus dichos, y luego de que distintas defensas reclamaran su convocatoria durante la audiencia del miércoles, el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el debate solicitó de forma oficial citar a Fernández Codazzi en calidad de testigo para el próximo 26 de noviembre. El objetivo de los magistrados es que el profesional ratifique y amplíe sus afirmaciones bajo juramento.

Durante la intervención televisiva que tuvo lugar después de haber participado en el debate judicial, el exabogado reconstruyó las conversaciones privadas que mantuvo con la tía del menor antes de que prestara declaración en sede judicial. “Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, afirmó. Según su relato, la imputada admitió haber tenido una participación activa en el desvío de la causa, le contó “lo del accidente y que ella plantó el botín” y señaló a otra de las detenidas en el expediente como presunta autora intelectual de la maniobra. “Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín”, sostuvo.

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El letrado explicó además por qué respaldó esa versión antes de apartarse de la defensa y aseguró que la mujer le describió el mecanismo exacto con el que simuló el hallazgo en el barro. Según detalló, él tenía “que elaborar teoría del caso y defenderla de la mejor manera”, por lo que la imputada le reveló la secuencia: “Me mostró cómo hizo, cómo fue y lo plantó en tal lugar”. “Laudelina hizo ante la Fiscalía una brillante declaración y todos quedaron convencidos de que fue un accidente”, recordó respecto a el testimonio inicial frente a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal durante los primeros días de búsqueda.

Las declaraciones televisivas de Fernández Codazzi generaron nuevos interrogantes y cuestionamientos sobre su intervención en los primeros tramos de la pesquisa. En respuesta a sus afirmaciones, el fiscal Carlos Schaefer señaló que el conocimiento invocado por el abogado se basa únicamente en una versión transmitida por Laudelina Peña, quien posteriormente se retractó de la hipótesis del accidente ante la Fiscalía. La credibilidad del exdefensor también fue puesta en duda, ya que se recordó que la propia Laudelina había acusado previamente a Fernández Codazzi de presionarla para sostener la versión del siniestro vial, relato que ella luego desmintió.

En el marco de la causa, que llegó a juicio bajo la acusación de sustracción y ocultamiento, la citación del abogado al estrado judicial no implica una validación de sus dichos. Hasta el momento no existen hallazgos que confirmen estas versiones y el paradero de Loan continúa siendo el principal interrogante sin corroboración.