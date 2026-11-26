Durante las últimas décadas hemos vivido bajo el imperativo de la visibilidad. Había que mostrarse, exponerse, publicar cada gesto y convertir la propia vida en permanente vidriera. El resultado es paradójico.

Tanta pulsión por ser vistos nos ha vuelto invisibles, porque cuando todos se exhiben a la vez nadie mira a ningún otro. La mirada se ha convertido en el bien escaso, y las plataformas lo saben mejor que nadie. Asistimos así a un nuevo estadio, la sociedad de la atención, en el que ya no se disputa el derecho a aparecer sino la capacidad de retener unos segundos los ojos ajenos, un mundo en el que cada notificación funciona como una pequeña subasta en la que se pujan fragmentos de nuestra conciencia.

La palabra merece una pausa. “Atender” procede del latín attendere, que significa tender hacia algo, estirarse en dirección a otro. Implica una tensión, un salir de uno mismo que tiene algo de esfuerzo y también de riesgo. El español guarda además al respecto una ambigüedad preciosa.

Estar atento designa una disposición de la conciencia, mientras que ser atento nombra una forma de trato, la cortesía de quien repara en las necesidades del otro antes de que las formule. La sociedad de la atención ha retenido el primer sentido y ha olvidado el segundo. Sabe capturar la atención, medirla y venderla, pero no sabe prestarla.

Simone Weil escribió a Joë Bousquet, en 1942, que la atención es “la forma más rara y más pura de la generosidad”. La frase desarma la economía de la atención entera. Para la filósofa francesa, atender consistía en suspender el propio pensamiento y dejarlo disponible, casi vacío, para que el otro pudiera entrar en él tal como es.

Añadía que la atención, llevada a su más alto grado, se confunde con la oración. Quien atiende de verdad no extrae nada. Se ofrece. Los algoritmos hacen exactamente lo contrario, porque están diseñados para que miremos sin ver y para que nadie, en rigor, nos mire.

Hans Blumenberg dedicó un libro breve y luminoso, Naufragio con espectador, a una imagen que Lucrecio legó a Occidente -la del hombre que contempla a salvo desde la orilla cómo otros se hunden en el mar embravecido-. El espectador de hoy ni siquiera necesita orilla. Le basta una pantalla para asistir a todos los naufragios del mundo sin mojarse los pies.

Blumenberg recordaba, sin embargo, que la modernidad fue disolviendo esa tierra firme hasta descubrir, con Pascal, que todos estamos embarcados. No hay espectadores puros. Hay náufragos que todavía no lo saben.

John Dewey lo intuyó en 1927. En The Public and Its Problems advertía que la Gran Sociedad, tejida por el ferrocarril, el telégrafo y la prensa, había multiplicado las conexiones sin crear vínculos, y que mientras no se transformara en una Gran Comunidad el público seguiría eclipsado.

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Casi un siglo después, la conectividad es total y el eclipse, también. Dewey sabía que comunicar no se reduce a transmitir mensajes. Comunicación, comunidad y común comparten raíz, y la primera solo merece su nombre cuando engendra las otras dos.

Roberto Esposito ha mostrado que comunidad procede de cum-munus. El munus latino era un don, pero un don obligatorio, un deber, una deuda. La comunidad la forman quienes se deben algo mutuamente, mucho más que quienes poseen algo en común. Nadie es propietario de la comunidad, porque esta consiste precisamente en lo que falta, en lo que se adeuda.

Ahí se encuentra la bisagra que permite pasar de la atención al cuidado.

La atención se presta, el cuidado se da.

El préstamo espera devolución y conserva la lógica del intercambio, la misma que gobierna el mercado de las miradas. El don, en cambio, inaugura una deuda que nadie quiere saldar, porque en ella consiste el vínculo. Pasar de la sociedad de la atención a la comunidad del cuidado exige dejar de prestar los ojos para empezar a entregar el tiempo, la presencia y la paciencia.

Weil lo habría llamado generosidad. Dewey, comunidad. Quizá baste con llamarlo, sencillamente, ser atento.

*Profesor de Ética de la comunicación de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral.