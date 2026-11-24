Viajar en colectivo con los auriculares puestos, cocinar mientras se reproduce un video, trabajar con un podcast de fondo o quedarse dormido escuchando música. Para muchas personas, pasar un momento sin algún sonido alrededor parece haberse vuelto cada vez más difícil. Incluso hay ocasiones en las que el contenido sigue reproduciéndose sin que realmente le prestemos atención: está ahí, simplemente para que el silencio no aparezca.

Esta forma de consumir contenidos se desarrolla en un contexto de crecimiento de las plataformas digitales. Spotify, una de las principales compañías de música y podcasts, cerró el tercer trimestre de 2026 con 788 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, un 11% más que en el mismo período del año anterior. Además, alcanzó los 306 millones de suscriptores de pago, un incremento interanual del 9%, y sumó seis millones de cuentas premium durante esos tres meses.

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El crecimiento también se reflejó en los usuarios de la versión gratuita, que aumentaron un 12% y llegaron a los 499 millones. En paralelo, la compañía comenzó a incorporar nuevas herramientas para los creadores de podcasts, entre ellas las suscripciones pagas que permiten ofrecer episodios adicionales y contenidos exclusivos. Los números muestran la expansión del consumo de audio y contenidos digitales, aunque no explican por sí mismos por qué muchas personas buscan tener siempre un estímulo de fondo.

Esta costumbre abre una pregunta: ¿nos desacostumbramos a estar solos o necesitamos tener siempre algo que nos distraiga de nuestros propios pensamientos? En una época atravesada por la hiperconectividad, la psicóloga María Elena de Paul propone mirar más allá de las pantallas y distinguir cuándo elegimos escuchar algo porque lo disfrutamos y cuándo lo hacemos para evitar una sensación de vacío, aburrimiento o angustia.

"No necesariamente la soledad es un concepto que pueda ser considerado desde lo negativo", explica. Para la especialista, es importante diferenciar entre sentirse solo y desarrollar la capacidad de estar a solas. "Es la capacidad de disfrute, la capacidad de compartir también un tiempo con uno mismo", agrega. Y aclara que ese tiempo puede incluir "disfrutando de la música, disfrutando de la lectura, disfrutando de aspectos que sean de nuestro interés y de nuestra elección. No como modo de taponar una falta o una ausencia".

La necesidad de tener música, videos o voces de fondo no siempre responde al disfrute. A veces, esos estímulos funcionan como una forma de evitar el aburrimiento, distraernos de lo que pensamos o no entrar en contacto con emociones que nos generan malestar. De Paul plantea que "la soledad también la podemos considerar como sustantivo, pensada como búsqueda de taponar la falta, rellenar carencias ante la imposibilidad de compartir con otras personas, de encuentros con otros y también con uno mismo".

En ese sentido, la psicóloga advierte que la tecnología puede reforzar situaciones de aislamiento cuando se utiliza como respuesta permanente a esa sensación. "La posibilidad de ir a la tecnología, al hiperconsumo, al estar hiperconectados, pero sin demonizar la tecnología", explica, puede incidir y reforzar esos estados de soledad. Sin embargo, aclara que la diferencia está en el lugar que ocupa cada consumo en la vida de una persona: "No es lo mismo poder disfrutar de una música a estar aturdidos por la música, o a estar aturdidos en función de la necesidad de taponar ausencias", sostiene.

No es algo nuevo: cambian los sonidos, pero la necesidad permanece

Aunque hoy los celulares, las plataformas y los canales de streaming ofrecen estímulos durante todo el día, la búsqueda de un sonido que acompañe las actividades cotidianas no comenzó con la tecnología digital. Antes podían ser la radio o la televisión; ahora pueden ser un video, un podcast o una transmisión en vivo.

"Hay que ver en la singularidad de cada uno, de quién la escucha, de qué significa esto, cómo lo representa para él o para ella", explica De Paul. Por eso, considera que no alcanza con señalar a las nuevas generaciones ni atribuirles exclusivamente esta conducta. "La necesidad de tener algo de fondo no pertenece a una edad determinada: las formas de buscar esos estímulos cambian de acuerdo con cada época".

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La psicóloga remarca que cada momento histórico tiene sus propias formas de relacionarse con la tecnología y que esas transformaciones influyen en la manera en que las personas construyen sus vínculos y viven sus experiencias. "Esto va variando. Estos son los aspectos históricos sociales que van incidiendo en las producciones de subjetividad", señala. Y agrega: "No es lo mismo lo que pueda atravesar la producción de subjetividad en la constitución psíquica, en una época y en otra".

Así, la radio, la televisión y las plataformas actuales pueden cumplir funciones similares en determinados momentos, aunque los hábitos y las herramientas sean diferentes. Lo importante, para la especialista, es observar si esos consumos permiten disfrutar de una actividad o si se convierten en una manera de evitar el contacto con uno mismo y con los demás. "No es lo mismo estar hiperconectados, pero no necesariamente comunicados con el otro", advierte.

Hiperconectados, pero no comunicados

Podemos pasar horas escuchando voces, mirando contenidos o siguiendo transmisiones, pero eso no implica que estemos construyendo un vínculo o compartiendo una experiencia con otra persona. "¿No será que no estamos conectados con los otros y con nosotros mismos en el sentido de la comunicación, de un intercambio con un otro? Me parece que va por ahí", reflexiona.

Para explicar por qué los vínculos son importantes, la psicóloga recuerda que las personas construyen su identidad y su autoestima a partir de las relaciones con los demás. La familia, los amigos y las personas significativas de nuestra historia forman parte de ese proceso. "No podemos considerar el advenimiento del yo sin el semejante. Lo biológico es una condición necesaria, pero no es suficiente. Requerimos del amor del semejante para subsistir, no solo desde lo fisiológico, sino desde lo afectivo", señala.

En esa línea, recupera una idea del psicoanalista Hugo Lerner: "No hay yo sin otro". Y amplía: "No puede haber advenimiento de un yo sin la presencia de un otro humano que nos identifique, que nos narcisice, que nos ame, que nos diferencie, que nos frustre". La posibilidad de reconocernos, construir proyectos y desarrollar nuestra identidad también está vinculada con los encuentros y las experiencias que compartimos.

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Por eso, De Paul advierte que la hiperconexión puede convertirse en una forma de aislamiento cuando reemplaza los intercambios reales. "Somos seres sociales, culturalmente caracterizados por una época de referencia que nos singulariza, nos caracteriza", sostiene. No se trata solamente de cuánto tiempo pasamos frente a una pantalla, sino de preguntarnos si estamos pudiendo conversar, escuchar y compartir con otras personas.

Un adición que le compite al tiempo en pantalla

La pregunta es si esta necesidad de tener siempre un estímulo de fondo puede profundizarse con el paso del tiempo, especialmente entre quienes crecieron rodeados de dispositivos y contenidos digitales. Sin embargo, De Paul evita hacer una distinción tajante por edades y advierte que no se puede generalizar: "cada persona vive estas experiencias de acuerdo con su historia y su contexto".

Lo que sí observa en su trabajo profesional es un escenario de mucho malestar emocional. "La clínica actual está convulsionada", afirma, y menciona que hoy aparecen consultas vinculadas con sufrimientos, sensaciones de vacío, angustia y depresión. "Hoy las depresiones marcan la patología de la época", agrega.

En algunos casos, explica, la búsqueda permanente de estímulos puede convertirse en una forma de intentar aliviar esas sensaciones. "Ilusoriamente se intentaría taponar aquello que falta y con niveles de frustración que exceden a través de modalidades compulsivas de consumo", advierte. En ese escenario, "pueden surgir conductas de tipo adictivas, somatizaciones, pasajes al acto", además de situaciones de hiperconexión que funcionan como un intento de calmar la sensación de vacío y soledad. De Paul aclara que estas experiencias no se presentan de la misma manera en todas las personas y que "siempre hay que considerar la singularidad de cada historia".

Por eso, la especialista considera que el desafío no pasa simplemente por reducir las horas de uso del celular o abandonar las plataformas, sino por revisar qué lugar ocupan en nuestra vida y cómo nos relacionamos con los demás. "¿Por qué esta la necesidad de estar permanentemente conectados?", plantea como una pregunta para reflexionar sobre nuestros hábitos y, especialmente, sobre la calidad de nuestros intercambios.

Frente a este escenario, De Paul propone recuperar actividades que permitan elegir, disfrutar y compartir sin la necesidad de estar pendientes de un estímulo permanente. "La lectura, el arte, la producción, el disfrutar de lo que deseamos hacer y elegimos hacer", enumera. Y agrega: "La capacidad de elección, la capacidad de poder juntarnos, de poder conversar, de poder generar diálogos, intercambios es fundamental".

La psicóloga también invita a prestar atención a situaciones cotidianas en las que la tecnología puede interponerse en el disfrute. Por ejemplo, cuando "nos reunimos con amigos y todos están con el celular, nos reunimos en otros escenarios o en otros espacios y todos, en lugar de disfrutar un recital por ejemplo, estamos grabándolo permanentemente, no lo disfrutamos", advierte.

Su reflexión no busca instalar que la música, los auriculares o los dispositivos sean perjudiciales, sino recuperar la posibilidad de utilizarlos porque queremos y no porque necesitamos evitar cualquier momento de silencio. La diferencia, insiste, está en poder disfrutar de esos estímulos sin que se conviertan en una necesidad permanente.

"Los vínculos, las redes humanas, la presencia de los otros en relación a nosotros mismos, son los portadores de ampliar las potencialidades de cada sujeto", concluye De Paul. En una sociedad donde siempre hay algo para escuchar o mirar, quizás el desafío sea volver a disfrutar de esos momentos en los que no hace falta tener nada de fondo.