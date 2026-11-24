El regreso del vermú, el crecimiento de la coctelería y la preferencia por los envases retornables impulsan una tendencia que recupera una costumbre de otras generaciones. La soda vuelve a ganar lugar en las mesas argentinas. Después de varios años en los que perdió protagonismo frente a otras bebidas, el consumo muestra señales de recuperación, con el sifón retornable como uno de los principales protagonistas.

Según un informe basado en datos de Nielsen, el consumo creció un 11% en volumen y un 46% en facturación en uno de los períodos relevados. En el acumulado de 2026, en tanto, registró un aumento del 1% en volumen y del 22% en facturación.

El mercado alcanza a unos cuatro millones de hogares argentinos. De ese total, aproximadamente 800.000 reciben sifones retornables a domicilio, un segmento que concentra dos tercios del consumo hogareño, mientras que otros 3,2 millones optan por envases descartables. Las marcas locales y los soderos de barrio representan alrededor del 80% del volumen comercializado.

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En dialogo con Punto a Punto Radio, Luciano Latini Sodero, integrante de una familia que se dedica a la producción y distribución de soda desde 1945, reconoció que el sector atraviesa una etapa de recuperación. "Hace ahora unos cuatro años que viene repuntando el consumo del sifón de soda, con todo esto del vermú también con toda la movida de los envases retornables, de no contaminar. En eso sí nos está ayudando", explicó.

Para Latini, el sifón tradicional conserva una ventaja frente a las botellas descartables: mantiene la presión y la gasificación incluso después de varios usos. "Vos en el sifón de soda te vas a tomar el primer vaso y el último con la misma cantidad de soda, no se pierde gas. En cambio, vos en una soda la abrís, ya el segundo vaso no es lo mismo", señaló.

La empresa familiar comenzó a trabajar con sifones de vidrio y luego incorporó los de plástico de un litro y cuarto. Actualmente, el vidrio volvió a ocupar un lugar especial, aunque su disponibilidad es limitada. "Nosotros tenemos algunos de vidrio, pero es más que todo un mimo para nuestros viejos clientes, porque no podemos tomar nuevos de vidrio porque no tenemos envases", contó. Según explicó, el problema no pasa solamente por el costo: "No se hacen, no se consiguen, ya no se consiguen las cabezas ni las válvulas para el sifón".

Una tradición que sigue en los barrios

A pesar de los cambios en los hábitos de consumo, el reparto a domicilio mantiene su lugar. "Nosotros salimos teniendo el reparto tradicional de que va el sodero a tu casa, te toca el timbre, te grita “soda”, como siempre. Le das los vacíos y cambiamos lo que tengan vacío", describió Latini.

La empresa también distribuye bidones de agua de 20 litros y ofrece distintas modalidades de pago, según las preferencias de cada cliente. Para el empresario, la continuidad de ese vínculo depende principalmente del servicio: "Si vos le brindás un buen servicio, no se te va".

En cuanto al consumo, estimó que una familia promedio utiliza un cajón de soda por semana. Cada sifón cuesta $1.200, por lo que el cajón de seis unidades alcanza los $7.200. Sin embargo, hay clientes que superan ampliamente ese promedio: "Hay varios que son bastante fanáticos que se toman entre tres y cuatro cajones por semana", contó.

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El crecimiento del vermú también abrió una oportunidad para la empresa cordobesa. Después de décadas vinculada a la distribución de soda y agua, la familia prepara el lanzamiento de su propia bebida. "Estamos justo en la previa a lanzar un proyecto nuevo que tenemos de larga. Nuestro propio vermú", adelantó Latini.

La presentación será el viernes 27 de noviembre, en un encuentro íntimo con clientes y allegados en la sodería. "Nosotros decimos que estamos en el ritual del vermú desde 1945. Y bueno, ahora nos vamos a sumar con nuestro propio", explicó. Así, el regreso de una bebida tradicional no solo recupera una costumbre en los hogares y bares, sino que también impulsa a empresas familiares a ampliar sus propuestas y sumar nuevos productos a una actividad que mantiene vivo el reparto de barrio.