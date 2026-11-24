La investigación por el asesinato de Mauro Quinteros, el repartidor baleado en barrio Alta Córdoba, sumó un nuevo detenido y tuvo un cambio en la calificación judicial del expediente. La Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, incorporó como sospechoso a Ulises Molina, de 21 años, señalado como presunto coautor del crimen.

El joven quedó detenido durante la madrugada de este martes luego de presentarse en la Jefatura de Policía alrededor de la 1.30, acompañado por su padre. Tras el procedimiento, fue puesto a disposición de la Justicia.

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La incorporación de Molina se produjo luego de una serie de medidas ordenadas por los investigadores, entre ellas el análisis de dispositivos telefónicos, la revisión de imágenes de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones y distintos allanamientos realizados en los últimos días.

Con esta nueva detención, la causa ya cuenta con dos personas vinculadas directamente al homicidio. El otro acusado es un adolescente de 17 años, quien permanece alojado en el Complejo Esperanza.

La hipótesis del robo como origen del crimen

A partir de los avances reunidos en la investigación, la fiscalía modificó la imputación inicial y pasó a investigar el hecho como robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae.

La figura de homicidio criminis causae se aplica cuando, según la hipótesis judicial, una persona es asesinada para concretar otro delito o para asegurar su impunidad. En este caso, la Justicia analiza que la muerte de Quinteros habría ocurrido durante un intento de robo.

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Un dato que atraviesa la investigación es que los dos principales sospechosos llegaron a la Policía acompañados por sus familiares. Primero ocurrió con el adolescente de 17 años y ahora con Molina, quien se presentó junto a su padre.