Córdoba proyecta captar alrededor de US$ 1.000 millones en inversiones industriales durante 2027, en un escenario en el que la Provincia busca consolidar su perfil productivo y atraer nuevos proyectos de capital privado. La apuesta oficial estará concentrada principalmente en la industria automotriz, la agroindustria, el sector bioetanolero, la economía del conocimiento, la salud y los servicios.

Así lo anticipó Fernando Sibilla, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, quien destacó que la nueva Ley de Promoción Industrial será uno de los instrumentos centrales para impulsar la llegada de inversiones y ampliar la capacidad productiva de las empresas radicadas en la provincia.

Dentro del sector automotriz, uno de los principales movimientos estará vinculado al denominado Proyecto Niagara, que comenzará a traccionar inversiones de empresas autopartistas asociadas a su desarrollo. A esto se suman los planes productivos de Stellantis, que prevé fabricar en su planta cordobesa un motor que, según indicó el funcionario, será el único de producción nacional.

Otro de los anuncios esperados está relacionado con la incorporación de una nueva caja de velocidades, cuya producción podría presentarse entre fines de este año y comienzos de 2027. Estos proyectos, además de su impacto directo sobre las terminales automotrices, podrían generar nuevas oportunidades para proveedores locales y empresas de la cadena de valor.

La agroindustria también aparece entre los sectores con mayor potencial de expansión. En particular, la industria bioetanolera registra iniciativas de ampliación de capacidad productiva. Entre ellas, Sibilla destacó el anuncio de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que proyecta invertir entre US$ 40 millones y US$ 50 millones en su planta de Villa María.

A estos desembolsos se agregan proyectos de mediana escala, con inversiones estimadas de entre US$ 6 millones y US$ 10 millones, vinculados a actividades agroindustriales, comerciales y de servicios. Se trata de iniciativas que, aunque tienen un volumen menor, forman parte del entramado de inversiones que la Provincia busca promover en distintas regiones.

Los factores que sostienen el modelo Córdoba

Para Sibilla, la capacidad de Córdoba para captar nuevos capitales se explica por una combinación de previsibilidad económica, infraestructura y políticas de promoción productiva. En ese sentido, señaló que uno de los principales aspectos que valoran las empresas al momento de definir una inversión es la estabilidad de las condiciones impositivas y normativas.

«La empresa siempre lo que te pide es reglas claras y estabilidad en las reglas en el tiempo para tener previsibilidad, porque los proyectos de inversión son proyectos de largo aliento que requieren de mucha seguridad de que las condiciones no van a cambiar», sostuvo.

En esa línea, el ministro puso el foco en la política de promoción industrial que mantiene la Provincia desde hace décadas. El esquema contempla beneficios fiscales, entre ellos la exención del impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial, como una herramienta para reducir costos y mejorar la competitividad de las empresas.

«El que viene a invertir en Córdoba sabe que si invierte en el sector industrial no va a pagar Ingresos Brutos porque tiene siempre una ley de promoción que lo acompañe», explicó Sibilla.

El segundo factor es la infraestructura disponible para el desarrollo de actividades productivas. Córdoba cuenta con 76 parques industriales aprobados, unos 3.200 kilómetros de redes troncales de energía eléctrica, además de gasoductos, acueductos y una red de rutas y caminos que conectan los principales corredores económicos de la provincia.

El tercer componente es el capital humano, respaldado por la presencia de universidades, instituciones educativas y una trayectoria de formación técnica y profesional que constituye un diferencial para sectores que requieren personal calificado.

La articulación entre estos factores, junto con programas de financiamiento a través de Bancor y los incentivos previstos para la economía del conocimiento, forma parte de la estrategia provincial para acompañar tanto a grandes inversiones como a proyectos de menor escala.

Empleo industrial: el desafío de sostener los puestos de trabajo

La proyección de nuevas inversiones convive con un escenario complejo para el empleo formal. Según los datos mencionados por el funcionario, a nivel nacional se acumula una pérdida de aproximadamente 400.000 puestos de trabajo formales, de los cuales unos 100.000 corresponden al sector industrial.

En Córdoba, donde la industria representa alrededor de 110.000 puestos de trabajo, el objetivo oficial pasa por contener el impacto de la coyuntura económica y generar condiciones para nuevas contrataciones.

«Estamos teniendo un gran impacto en el empleo. Son 400.000 puestos formales de trabajo, unos 100.000 en la industria a nivel país, por esta apertura económica y la posibilidad de poder importar, sin tener una estrategia de inserción internacional bien clara que cuide a los sectores industriales», advirtió Sibilla.

Frente a este escenario, una de las herramientas que impulsa el Gobierno provincial es la Ley de Igualdad Territorial, orientada a incentivar inversiones privadas en 20 localidades del norte y sur de Córdoba mediante beneficios impositivos.

Actualmente, esas localidades reúnen unos 6.000 empleos privados. La meta provincial es sumar otros 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, en un plazo de dos años. De concretarse, representaría un crecimiento del 50% en el empleo privado de esas regiones.

«Esas 20 localidades tienen hoy unos 6.000 empleos privados. Y nosotros con este programa de la Provincia estamos pensando en dos años agregar entre directos e indirectos los 3.000 empleos privados, un 50% más», precisó el ministro.

40 proyectos por $240.000 millones

Otro de los instrumentos que integra la estrategia productiva es el programa de promoción de inversiones que seleccionó 40 proyectos industriales y comerciales, con un desembolso comprometido de aproximadamente $240.000 millones.

La convocatoria fue evaluada por una comisión técnica integrada por representantes del Poder Ejecutivo, legisladores de la oposición, universidades y cámaras empresariales. De los 40 proyectos aprobados, unos 20 ya se encuentran en ejecución, mientras que entre 12 y 13 comenzaron a aplicar los beneficios fiscales vinculados a la desgravación de Ingresos Brutos.

La meta de US$ 1.000 millones marca el volumen de inversiones que el Gobierno pretende captar, en un contexto en el que la competitividad industrial y la generación de empleo aparecen como dos de los principales desafíos económicos de la provincia.