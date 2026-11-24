La economía argentina podría quedar formalmente en recesión técnica este martes. El INDEC difunde hoy el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que cierra el tercer trimestre. La actividad ya había caído 0,6% entre abril y junio, de modo que una nueva baja entre julio y septiembre completaría dos trimestres consecutivos de contracción, el criterio habitual para hablar de recesión técnica.

Las consultoras privadas anticipan ese escenario: una estimación de la Universidad de San Andrés calcula una caída de 2,66% en el trimestre. La medición oficial del PBI se conocerá el 16 de diciembre.

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El consumo muestra el mismo debilitamiento. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% interanual en octubre y acumulan una baja de 2% en lo que va de 2026.

En ese marco, la Provincia de Córdoba tomó distancia del Gobierno nacional en la forma de vincularse con los emprendedores. Al presentar una nueva edición del Emprende+, la secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, planteó una diferencia explícita de enfoque.

Laura Jure, secretaria de Hábitat y Desarrollo Emprendedor.

Consultada sobre la tesis oficial de que el mercado se autorregula, un principio central del discurso económico de la administración de Javier Milei, Jure respondió sin vueltas. “Tenemos una diferencia grande con Nación, que cree que el mercado resuelve todo, y también tenemos una diferencia con quienes piensan que el Estado resuelve todo”, afirmó a PERFIL CÓRDOBA.

La funcionaria resumió la posición provincial en una fórmula de equilibrio: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. Describió el rol que, a su criterio, le corresponde al sector público: “Creemos que es necesario un Estado que acompañe, un Estado que promueva, un Estado que fortalezca y que, fundamentalmente, ponga en valor lo que el sector privado viene haciendo”.

Jure rechazó la idea de un Estado que lo haga todo, pero también la de un mercado sin apoyo. “Está visto que el mercado tampoco puede con todo”, sostuvo. Para la secretaria, la salida pasa por una articulación: “tenemos que trabajar juntos: sector público, sector privado y la sociedad”. Definió el programa como un apoyo del Gobierno al “sector privado, que es el que invierte, produce y genera trabajo”, y lo calificó de “política de Estado”.

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La funcionaria describió el panorama con una expresión propia: “una Argentina que tambalea”, con cierres de comercios y una caída de ventas que, según dijo, golpea con más fuerza a quien tiene menos herramientas. Por eso, el mensaje de la Provincia a los emprendedores es de resistencia antes que de expansión: “Ahora no es momento, quizás, de crecer; es momento de sostenerse. No bajen los brazos”. A quienes ya tienen un negocio les pidió profesionalizarlo para que sea más rentable. A quienes solo tienen una idea, que la conviertan en un proyecto sustentable.

Nuevo encuentro en Córdoba

El Emprende+ se hará el miércoles 2 de diciembre, desde las 15, en el Centro de Convenciones. Lo organizan la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y la Fundación Banco de Córdoba, bajo la marca Córdoba Emprendedora. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa en emprendemasce.eventbrite.com.ar, porque los cupos son limitados. Jure explicó que el registro permite organizar a “miles” de asistentes y que, además, habilita la participación en conversatorios y rondas de negocios.

La agenda incluye charlas de expertos sobre ventas en el entorno digital e inteligencia artificial, conversatorios por sector (gastronomía, turismo, servicios, tecnología y cultura, entre otros) y rondas de negocios con empresas invitadas.

Emprende+ 2026

También habrá dos dinámicas de vinculación. Una es el speed dating, con encuentros cronometrados de tres minutos. La otra es el match de soluciones, donde cada participante indica qué ofrece y qué busca. Jure explicó que el objetivo es romper el aislamiento de un sector donde el emprendedor “lleva adelante su negocio de una manera muy solitaria”.

Córdoba Emprendedora funciona desde fines de 2020 y, según la gacetilla oficial, acompaña a una comunidad de 25 mil emprendedores con capacitación, mentoreo, financiamiento y espacios de visibilización.

Jure precisó que esa cifra incluye a quienes hicieron una capacitación, accedieron a un crédito, participaron en ferias o festivales o recibieron mentoría. Las ediciones previas tuvieron una convocatoria alta: el Emprende Day de junio superó las 5.000 personas en el mismo Centro de Convenciones, y el Emprende+ de septiembre, en el Quorum Hotel, reunió a más de 2.000 asistentes y estrenó las rondas de negocios.