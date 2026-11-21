¿Le preocupa la evolución de la brecha cambiaria del dólar? ¿Puede seguir ampliándose y qué consecuencias puede tener?

—Estamos viendo una tendencia de fondo de muchos argentinos que deciden comprar dólares sin fines específicos. Lo hemos observado durante todos estos últimos meses. Pero la brecha indica otra cosa: que no solamente están los que compran, sino que también los llevan fuera. Esa es la operación que está detrás del contado con liquidación. Veremos cómo continúa. Yo estimaba que la brecha podía llegar al 10% hacia fin de año, por ahí no en noviembre, sino más bien en diciembre y probablemente en enero. Las tensiones van a seguir en aumento y, a medida que nos aproximemos al acto electoral, vamos a ver una mayor cantidad de compras sin fines específicos de parte de las personas, las familias y las empresas. Empiezan a separar parte de sus tenencias o de sus ahorros y a llevar esos recursos al exterior. No me sorprende, aunque tal vez sea demasiado pronto.

—¿Puede seguir ampliándose y qué consecuencias puede tener?

—La campaña electoral empezó muy temprano y todavía falta mucho para octubre del año que viene. La espera va a ser larga y tensa. La suspensión de las PASO, si prospera en el Congreso, hace que lo que probablemente hubiera empezado en mayo comience en julio. Lo que veíamos en otros procesos es que dos o tres meses antes del acto electoral, ya sea de las PASO o de la elección general, se producían picos de atesoramiento. Me parece que eso va a marcar un poco la discusión del año que viene. El Banco Central tiene algunas herramientas para ir administrando la situación. Ya vimos que el dólar oficial subió un poquito más, pero también se interrumpieron en parte las compras del Banco Central al ritmo que venían teniendo, y eso genera algo más de incertidumbre.

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—¿Cuál puede ser el impacto de este escenario sobre la economía?

—Creo que la economía, más que recibir un impacto de esto, es la que está teniendo impacto sobre el mercado cambiario. Me parece que la causalidad se invierte. La situación económica está de alguna manera trabada en algunas discusiones, pero básicamente hay un gran signo de interrogación respecto de cómo sigue la dinámica macroeconómica, qué pasa con la actividad y qué pasa con las variables nominales. Al final, los gobiernos, en la previa electoral y en el último tramo de la carrera, no pueden darse el lujo de perder el control sobre las variables nominales, básicamente sobre el dólar, el tipo de cambio y la inflación. El foco del Gobierno va a estar ahí.

—Sin embargo, Milei sostiene que no modificará el rumbo.

—Sí, y empieza a pesar cada vez más lo que pasa con el empleo y la actividad económica. Si el Gobierno cediera a algunos reclamos y empezara a ver si puede hacer algo desde ahora en materia de actividad, quizás, como falta mucho, no tendría la efectividad electoral que suelen tener los planes que se ponen en marcha en el último tramo, uno o dos meses antes de las elecciones. Empezar desde ahora implica que el Gobierno se niegue, y es lógico que lo haga. Tampoco estoy diciendo que vaya a hacerlo más adelante, porque no creo que lo haga. Me parece que la bala de la actividad económica entró demasiado pronto al programa, en este proceso preelectoral. El Gobierno tiene que administrar las pocas herramientas que tiene para tratar de satisfacer los reclamos de tantos argentinos que dicen: “¿por qué no hacés algo diferente?”.

—Con el plan económico en marcha y sin grandes cambios en los ejes centrales, ¿este nerviosismo cambiario puede sacudir el programa?

—Si se refiere a sacudir los ejes centrales del programa, sobre todo en materia de inflación, diría que tenemos que ver algo más que lo que ya tuvimos en materia cambiaria. No veo que estos movimientos tan incipientes generen una presión inflacionaria, pero sí convalidan la inercia. En la Argentina, desde hace varios meses, diría que casi desde el arranque del programa, todos estamos tomando decisiones bajo la presunción de que en algún momento va a haber que corregir nuevamente el tipo de cambio. Esa expectativa de corrección permanente del valor del dólar también genera inercia y distorsiones en los precios relativos. La idea que circula es que la Argentina está muy cara en dólares. Entonces uno dice: si está todo caro en dólares, lo que está barato es el dólar. Y me parece que eso también genera presión inflacionaria. Ahora, para que haya un efecto del tipo de cambio, del contado con liquidación o de la brecha sobre los precios, creo que tenemos que ver algo más que lo que estamos viendo. Pero evidentemente son síntomas de una realidad. El tipo de cambio, la brecha y la inflación son expresiones de tensiones que no terminan de resolverse desde el punto de vista de la macroeconomía.

—¿Son tensiones que recién empiezan a manifestarse?

—Sí, de alguna manera. Aunque no sé si recién empiezan, porque todos los meses hay 1,7 millones de personas que compran dólares sin fines específicos. No es que nos estamos despertando ahora: hay algo de fondo que viene dando vueltas. Y el Gobierno también genera cierta incertidumbre, o despierta a varios distraídos, cuando dice que tiene 125.000 millones de dólares. Entonces uno piensa: “bueno, te van a correr”. Y el Gobierno responde: “no, no me van a correr”. Entonces, la conclusión es: “bueno, vos dudás, dame parte de eso ahora”.