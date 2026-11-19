La campaña invernal 2026/27 mantiene perspectivas productivas favorables en Córdoba, aunque el avance de la cosecha todavía es limitado. El último relevamiento del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) elevó la producción estimada de trigo a 4,25 millones de toneladas, unas 100.000 más que en octubre, mientras que la proyección para el garbanzo subió hasta las 70.000 toneladas.

En trigo, la mejora se explica principalmente por una revisión al alza de los rendimientos esperados, que compensó el ajuste en la superficie cosechable. Un mes antes, la entidad proyectaba una producción de 4,15 millones de toneladas. Para el garbanzo, en tanto, la estimación aumentó en aproximadamente 4.400 toneladas, desde las 65.700 previstas en octubre.

El escenario favorable convive con una cosecha que todavía no tomó ritmo. Según el relevamiento realizado entre el 2 y el 10 de noviembre, el avance provincial del trigo rondaba apenas el 1%, por debajo del registrado a igual fecha de la campaña anterior y del promedio histórico.

Un ciclo más largo por las condiciones climáticas

Al momento del informe, cerca del 89% de los lotes de trigo presentaba condiciones buenas, muy buenas o excelentes. Sin embargo, alrededor del 72% todavía atravesaba la etapa de llenado de granos y solo el 28% había llegado a estadios de madurez o cariopse duro.

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Uno de los factores detrás de la demora fueron las temperaturas de octubre, que se ubicaron entre 2 y 5 °C por debajo de los valores históricos en distintas regiones de la provincia. De acuerdo con la BCCBA, esas condiciones redujeron la acumulación térmica y prolongaron el ciclo del cultivo, retrasando su llegada a madurez.

A esto se sumó una menor disponibilidad de luz solar durante buena parte del mes, especialmente en la primera y segunda década de octubre. La situación coincidió con el llenado de granos y podría haber condicionado su peso final. No obstante, el impacto sobre los rindes todavía no puede determinarse y deberá evaluarse a medida que avance la cosecha.

El granizo también provocó daños en lotes puntuales, principalmente en sectores del centro y este provincial. En trigo, los reportes se concentraron en departamentos como Río Segundo, San Justo y Río Primero, con pérdidas de superficie que en algunas localidades llegaron al 20% o 30%. A escala provincial, la entidad señaló que estos episodios no modificaron el panorama productivo general.

Garbanzo: mejores estimaciones y seguimiento sanitario

El garbanzo también mostró una mejora en las expectativas de producción y la mayor parte de los lotes avanzaba hacia la madurez. Sin embargo, se registraron daños localizados por granizo en los departamentos Totoral, Río Primero y Colón, con pérdidas de hasta el 10% en Piquillín y Candelaria Sur.

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En materia sanitaria, en trigo se reportaron casos de roya anaranjada, roya amarilla y mancha amarilla, en general con incidencias bajas a medias. También hubo focos puntuales de fusariosis de la espiga, cuya evolución será relevante para evaluar posibles efectos sobre la calidad del grano. En garbanzo, la principal enfermedad informada fue la rabia.

Para el trimestre noviembre-diciembre-enero, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla para Córdoba una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal y temperaturas inferiores a los valores habituales. Ese escenario podría favorecer la disponibilidad de agua, aunque también contribuir a ralentizar el secado de los lotes y el ritmo de cosecha.