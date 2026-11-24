El escándalo del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) abrió un nuevo frente de confrontación con la gestión del PJ que gobierna la ciudad. Con Rodrigo De Loredo a la cabeza, concejales de la UCR, el Frente Cívico y de otros bloques opositores unificaron posiciones para reclamar la disolución del ente, cuestionar el poder del Surrbac dentro del organismo municipal y exigir que la Justicia investigue las responsabilidades políticas detrás de las presuntas irregularidades.

Para la oposición, las denuncias del desplazado Santiago Pinsiroli exceden una investigación por el presunto pago irregular de horas extras. "No es un hecho aislado ni de naturaleza policial, es un hecho eminentemente político", planteó De Loredo, quien habló de "complicidades entre la política y el gremio" y enumeró los episodios que comenzaron a salir a la luz: empleados que percibían más de 20 millones de pesos, horas extras que no se ejecutaban, personal que no cumplía funciones y cooperativas presuntamente inexistentes.

"El peronismo va de la mano con el Surrbac en negocios turbios, en reparto de militancia rentada que no labura y que engorda áreas del Estado", disparó el referente radical en contacto con Perfil Córdoba. También cuestionó que la respuesta del intendente Daniel Passerini ante las denuncias haya sido desplazar al funcionario que las llevó a la Justicia.

La embestida radical alcanzó al gobernador Martín Llaryora, a quien De Loredo le reclamó explicaciones por la dimensión que adquirió el COyS durante su gestión municipal. También apuntó contra la actual secretaria de Ambiente provincial, vinculada anteriormente al organismo, y cuestionó los resultados del modelo de economía circular. "La ciudad está inmunda y el vecino, de cada 10 pesos que le paga al municipio, dos van para la limpieza. Se va por la canaleta de la corrupción y por la negligencia absoluta y total", afirmó.

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El poder del Surrbac, bajo la lupa

La consigna opositora dirigida a la gestión peronista fue concreta: eliminar el COyS. De Loredo consideró que las tareas de higiene urbana pueden quedar en manos de las empresas concesionarias, con controles y auditorías municipales. Además, puso sobre la mesa el vencimiento del convenio colectivo de trabajo como una oportunidad para renegociar la relación con el gremio y "recuperar autonomía en los gobiernos locales".

La discusión abrió un flanco incómodo para el radicalismo. El vínculo entre el municipio y el Surrbac comenzó durante administraciones de la UCR. Consultado sobre ese antecedente, De Loredo evitó asumir defensas históricas y cuestionó que, después de décadas de gobiernos peronistas, la oposición deba responder por gestiones anteriores.

La oposición en el Concejo reclama la eliminación del COyS | Crédito: Cedoc

Más explícito fue el concejal Sergio Piguillem (UCR), quien reconoció que la relación comenzó durante la etapa de la Crese y el posterior traspaso de trabajadores al Esop. Sin embargo, sostuvo que el peronismo profundizó ese vínculo hasta convertir al gremio en una estructura de articulación política.

"El radicalismo empezó la relación con el Surrbac, pero el peronismo hizo de eso una bandera política y los incorporó como una suborganización política dentro del partido gobernante", afirmó el radical.

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Por caso, mencionó la designación de Juan Carlos Araya como gerente obrero, mediante un decreto firmado por Passerini en diciembre de 2023. Según Piguillem, esa figura no existía en el Esop y su incorporación expresa la institucionalización de la presencia sindical en la conducción municipal. "Ahí está la incorporación del Surrbac como una pata del oficialismo provincial", cuestionó.

El edil opositor también denunció la influencia del gremio en centros vecinales e instituciones comunitarias. "La cooptación de los centros vecinales, de las instituciones, de las copas de leche. En todos lados metidos y siempre con un rasgo mafioso", lanzó.

El reclamo de disolver el ente y la presión sobre la Justicia

La ofensiva tuvo su correlato legislativo. El concejal Juan Balastegui (UCR) presentó un proyecto de ordenanza para disolver el COyS, con un plazo de 120 días corridos desde la promulgación. Durante la transición, el organismo solo podría garantizar la continuidad de los servicios, sin crear cargos ni contraer obligaciones que excedan ese período, ni reducir la frecuencia o cobertura de las tareas.

La iniciativa establece que la Municipalidad sucederá al ente en sus bienes, derechos y obligaciones, mientras que los contratos y convenios vigentes continuarán hasta su vencimiento o rescisión.

Desde el Frente Cívico, Martín Juez se sumó a la demanda opositora y puso el foco en el desplazamiento de Pinsiroli. Destacó que el exfuncionario había sido convocado para ordenar y auditar el organismo y que, al detectar irregularidades, acudió a la Justicia. "Hizo lo que tenía que hacer y recibió por parte del gobierno municipal la peor de las respuestas: lo terminaron echando en vez de hacerse cargo de lo que un propio funcionario estaba denunciando", cuestionó.

El concejal reclamó que la investigación no se limite a la documentación aportada por el exfuncionario y alcance también a quienes estuvieron al frente del organismo en gestiones anteriores. "Estoy seguro de que esto no arrancó en estos meses", advirtió.

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En sus declaraciones a este medio, Juez insistió con la eliminación de los entes descentralizados, a los que definió como "cajas negras" por la falta de controles efectivos del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante. Y sintetizó su cuestionamiento al poder sindical con una definición: "Estamos en contra del cogobierno de los gremios. Los gremios son representantes de los trabajadores, pero no tienen que cogobernar el municipio".

Para el edil opositor, la responsabilidad también es política: los gobiernos habilitaron que representantes del gremio ocuparan espacios administrativos desde los cuales debían suministrar información y garantizar controles sobre el propio organismo.

Por último, la oposición puso la lupa sobre el accioanr del fuero Anticorrupción. De Loredo reclamó que la Justicia avance sobre dirigentes y funcionarios políticamente relevantes y lanzó una provocación directa: "Tiene la oportunidad de perder el invicto. Treinta años de invicto sin meter un gol, sin animarse nunca a involucrar a personas relevantes de la política de Córdoba".

Con el pedido de disolución del COyS como punto de coincidencia, la oposición centró su poder de fuego en un esquema de poder que, según denuncia, atravesó distintas administraciones municipales y que el peronismo habría profundizado. El interrogante que deja abierto el escándalo excede a los responsables de los pagos: apunta a las distintas gestiones municipales que, según se denuncia, permitieron que el Surrbac ganara cada vez más espacio en la estructura del Estado.