Un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló este sábado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, entre Cabildo y Cochrane, en el partido de Bahía Blanca. La locomotora y varios vagones quedaron fuera de las vías, en un nuevo incidente que reavivó los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en la zona.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni heridos. Las imágenes del accidente comenzaron a circular en redes sociales y fueron difundidas por medios especializados y periodistas locales.

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En las fotografías se observa a la locomotora General Motors GT22 N° 9013 fuera de la traza, junto a varios vagones de la formación que también resultaron afectados.

Una de las hipótesis preliminares apunta a una posible dilatación de los rieles por las altas temperaturas, en combinación con las condiciones de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre las causas del descarrilamiento.

Otro descarrilamiento de Ferrosur Roca en la Vía Pringles

El episodio se produjo apenas diez días después de otro descarrilamiento de una formación de la misma empresa en el mismo corredor ferroviario. El pasado 18 de noviembre, un tren de cargas se salió de las vías entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles, y dejó varios vagones semivolcados.

La reiteración de accidentes en un período tan breve volvió a generar preocupación por las condiciones de mantenimiento de las vías utilizadas para el transporte de cargas en el sur bonaerense, un corredor clave para el traslado de mercaderías entre centros productivos y puertos.

En las próximas horas podrían comenzar las tareas para retirar la locomotora y los vagones afectados, además de las inspecciones técnicas destinadas a determinar qué provocó el accidente y evaluar los daños en la traza.

LB/AF