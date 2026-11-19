Un empleado de la Municipalidad de Concordia, Ente Ríos fue despedido por haber llegado a las 50 faltas injustificadas, mientras prestaba funciones en el Concejo Deliberante local. La decisión se tomó tras la sustanciación de un sumario administrativo abierto en abril de este año.

Municipalidad de Concordia, Entre Ríos | Crédito: Municipalidad de Concordia

De acuerdo con los reportes oficiales del Ejecutivo municipal, las inasistencias ocurrieron entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de abril de 2026, lapso en el que diversas dependencias reunieron actas y registros que constataron la falta de concurrencia del empleado a su lugar de trabajo.

A su vez, la pesquisa incorporó un dato adicional sobre la situación laboral del ex agente: desde el municipio señalaron que habría mantenido un vínculo laboral paralelo con el Gobierno de Entre Ríos, donde incluso se habrían impulsado actuaciones disciplinarias por episodios similares.

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El sumario y la declaración de rebeldía

Según reconstruyó el medio El Entre Ríos, el expediente se puso en marcha luego de que el Departamento Ejecutivo detectara reiteradas ausencias y la inexistencia de constancias que avalaran el cumplimiento de tareas. Para armar el cuadro de situación, se cruzaron actas de la División Unidad de Control, informes de Recursos Humanos, registros de marcación y datos aportados por Liquidación de Haberes.

Durante el proceso disciplinario, la comuna cursó notificaciones e intimaciones al domicilio particular del trabajador para resguardar su derecho de defensa y habilitar sus descargos. Al no presentarse a las audiencias convocadas, el agente fue declarado en rebeldía dentro de las actuaciones.

Desde la gestión local calificaron el episodio como un “grave incumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado” y precisaron que el legajo ya registraba antecedentes previos, entre ellos suspensiones sin goce de sueldo aplicadas en 2025. Con esta resolución, el municipio enmarcó la cesantía en una política de auditoría sobre la planta estatal orientada a “terminar con prácticas que durante años perjudicaron el funcionamiento del Estado y el esfuerzo de los contribuyentes”.

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Neuquén despidió a cinco empleados estatales por ausentismo y les exigió devolver los sueldos cobrados

El Gobierno de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, ya había marcado un antecedente este año cuando ordenó la desvinculación de cinco trabajadores estatales por acumular inasistencias injustificadas y dispuso exigirles la devolución de los salarios cobrados durante los períodos en los que no cumplieron funciones.

De acuerdo con reportes de Noticias Argentinas, además de aplicar las cesantías, el Ejecutivo instruyó abrir investigaciones administrativas para intimar a los involucrados a reintegrar las sumas percibidas indebidamente. En caso de que no se concrete una devolución voluntaria, la Provincia advirtió que dará intervención a la Fiscalía de Estado para impulsar el reclamo por vía judicial.

Los expedientes alcanzaron a agentes de planta permanente repartidos en distintos sectores del organigrama oficial, con ausencias prolongadas que en algunos casos superaron el año sin respaldo médico ni administrativo.

Los casos detectados y el giro hacia la restitución

Entre las situaciones investigadas figura el ausentismo más extenso: una auxiliar de servicios del Consejo Provincial de Educación (CPE) en el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes, quien acumuló faltas consecutivas y sin justificación entre el 10 de marzo de 2023 y el 7 de mayo de 2024.

En la misma línea, una agente de planta permanente del Ministerio de Gobierno no asistió a su puesto entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024 mientras cobraba su salario con normalidad. A esa nómina se sumaron una trabajadora de planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo, cesanteada por abandono de servicio tras faltar entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024, y una empleada de la Subsecretaría de Deportes, sancionada por inasistencias sin justificativos entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024.

El quinto caso involucró a un empleado de planta permanente de la Subsecretaría de Juventudes que se ausentó en forma continua del 1 al 22 de julio de 2024. Aunque presentó un descargo tras ser notificado, las auditorías determinaron que no tenía licencia tramitada y que, en la misma franja horaria en la que debía trabajar para el Estado, se desempeñaba en un empleo del sector privado.

La medida se inscribe en la política de control sobre el empleo público que Figueroa sostiene desde su asunción en diciembre de 2023, con revisiones aplicadas en organismos como el Registro Civil, la Policía Provincial y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), aunque ahora incorpora de forma explícita el reclamo económico por los sueldos percibidos sin contraprestación laboral.