La muerte de Manuel Alberto “Chala” Sánchez, un reconocido violinista y guitarrista de 73 años, conmocionó a la ciudad de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. El músico fue encontrado sin vida el sábado 14 de noviembre en su vivienda, pocas horas después de recibir el alta médica por una serie de lesiones que, según había denunciado, le provocó una mujer con la que estuvo compartiendo bebidas alcohólicas. Por el ataque, la Policía detuvo a Dalma Orellana, de 33 años, mientras la Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar si los golpes tuvieron relación con su fallecimiento.

La sospechosa fue señalada por el propio músico antes de morir. Su detención fue dispuesta por el juez Silvio Salice, con intervención del fiscal Gustavo Montenegro, quien lleva adelante la investigación. Por el momento, la causa de la muerte no fue establecida y los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de Sánchez.

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Según la información policial, agentes de la Comisaría Comunitaria N.º 50 realizaron recorridas por distintos sectores de las Termas de Río Hondo para localizar a Orellana. La mujer fue ubicada en inmediaciones de la avenida San Martín y la calle Chacabuco, en el barrio Toro Yacu. Al advertir la presencia de los policías, habría intentado refugiarse en una vivienda abandonada para evitar que la interceptaran.

Sin embargo, los efectivos lograron detenerla y trasladarla a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Los investigadores también buscan reconstruir la relación que mantenían Sánchez y Orellana. Según medios santiagueños, se conocían desde hacía varios años y ella sería familiar de un amigo del barrio del músico. La mujer, señalada como trabajadora sexual, frecuentaba su vivienda y el propio Sánchez la había presentado ante la Policía como su “dama de compañía”.

El vínculo ya había estado atravesado por conflictos: el 21 de agosto, el violinista denunció el robo de su billetera y contó que, al regresar a su casa, encontró la puerta forzada. Según su declaración, algunos vecinos le dijeron que habían visto salir del lugar a Orellana. Sin embargo, todavía no se sabe qué desencadenó la discusión de aquella madrugada ni con qué frecuencia se encontraban.

Las últimas horas de Sánchez

Durante la madrugada del sábado, Sánchez fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud de las Termas de Río Hondo. Presentaba lesiones visibles en el rostro y las piernas, además de golpes en distintas partes del cuerpo. Según relató ante los policías, había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a Orellana cuando se produjo una discusión. En esas circunstancias, sostuvo que la mujer comenzó a golpearlo.

La sospechosa lo había acompañado hasta el centro de salud, pero se retiró después de que el músico denunciara las lesiones.

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Luego de que los médicos constataran excoriaciones y politraumatismos, Sánchez permaneció en observación y recibió hidratación por vía intravenosa hasta recuperar la lucidez. Finalmente, alrededor de las 8 de la mañana, recibió el alta y regresó a su casa.

Durante las primeras horas de la tarde, su hija, de 36 años, lo visitó en la vivienda ubicada en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto. Según consta en el informe policial, el hombre estaba consciente cuando ella se retiró del lugar, cerca de las 14. Sin embargo, cuando regresó alrededor de las 19.15, su padre estaba tirado junto a la cama y no respondía.

Como no podía ingresar a la vivienda, la mujer tuvo que forzar la entrada. Una vez adentro, pidió asistencia médica. Personal del Centro Integral de Salud acudió al domicilio y constató que el violinista ya no tenía signos vitales.

Dalma Judith Orellana, detenida tras ser señalada como responsable de la agresión | Crédito: Redes Sociales

Tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal Gustavo Montenegro dispuso la intervención de Criminalística y ordenó su traslado a la morgue judicial para realizar la autopsia.

Durante la primera inspección de la vivienda, los investigadores no encontraron signos evidentes de violencia en el lugar. Sin embargo, las lesiones que Sánchez había presentado horas antes abrieron un interrogante central para la causa: si la agresión denunciada durante la madrugada pudo haber provocado su muerte.

La investigación también busca establecer si Sánchez permaneció solo en su casa después de recibir el alta o si alguna otra persona ingresó a la vivienda durante la tarde. Por ahora, Orellana permanece detenida.

Quién era “Chala” Sánchez

Manuel Alberto Sánchez era conocido como “Chala” en el ambiente artístico de las Termas de Río Hondo. A sus 73 años, tenía una extensa trayectoria como violinista y guitarrista, vinculada con la música folclórica de Santiago del Estero. Había integrado agrupaciones musicales de la provincia y era una figura reconocida entre los artistas y vecinos de la ciudad termal. También había trabajado en el Tribunal de Cuentas provincial.

Tras conocerse su fallecimiento, amigos, familiares y allegados comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales, donde recordaron su recorrido musical y su participación en la vida cultural de la ciudad.





ML