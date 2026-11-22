Una joven fue detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad después de intentar ingresar con su perro a una estación de subte en Almagro. El episodio ocurrió el viernes en Castro Barros y terminó con la mujer arrestada durante más de 12 horas en una alcaldía porteña, hasta que fue liberada el sábado por orden de la Justicia.

El conflicto comenzó poco después de las 17, cuando la mujer intentó ingresar a la estación con su mascota, que llevaba atada con una correa. Según la normativa vigente, el traslado de animales en el subte está permitido únicamente los sábados desde las 13, domingos y feriados, siempre dentro de un canil. Ante la situación, el personal de seguridad le pidió que descendiera de la formación, pero la joven se habría negado.

La detención quedó registrada en un video filmado por una pasajera que se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa a dos policías que sujetan a la mujer de los brazos mientras una tercera agente permanece cerca. En medio de los gritos y el forcejeo, le quitaron la correa del perro y la empujaron contra una pared para intentar colocarle las esposas.

Cómo fue la detención en la estación Castro Barros

Durante el procedimiento, uno de los efectivos acusó a la joven de haberlo escupido. La testigo que grababa la escena intervino y le advirtió al policía que estaba registrando lo ocurrido. El oficial respondió que la mujer lo había agredido y que se trataba de un delito.

La detenida intentó comunicarse por teléfono mientras los agentes la sujetaban. En ese momento, uno de los policías le exigió que dejara el celular y la empujó. Luego, los efectivos la colocaron contra una pared y, ante la resistencia de la joven, la tiraron al piso.

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“Pará, por favor. Ayuda, ayúdenme”, se escucha gritar a la mujer en la filmación. También pidió que no la lastimaran y reclamó que le permitieran guardar sus pertenencias antes de que continuara el procedimiento.

La Policía de la Ciudad la acusó de atentado y resistencia a la autoridad, al sostener que había insultado y escupido a uno de los oficiales, además de negarse a cumplir la indicación de abandonar la estación.

La liberaron después de más de 12 horas detenida

La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Santiago Lipera, dispuso que la joven fuera liberada el sábado poco después de las 14, luego de permanecer más de 12 horas arrestada.

De acuerdo con el Código Penal, las acusaciones por atentado y resistencia a la autoridad contemplan penas que pueden ir de 15 días a un año de prisión, aunque la resolución dependerá de la investigación judicial.

El tuit de Nicolás del Caño | Crédito: Captura X

El episodio generó críticas en las redes sociales y cuestionamientos de dirigentes políticos por el accionar de los efectivos. Entre ellos, el diputado nacional Nicolás del Caño repudió el procedimiento y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Todo el repudio a Jorge Macri y su intento de estado policial en la Ciudad. ¡Detuvieron de manera brutal a una mujer en el subte por querer viajar con su mascota!”, escribió en X, donde también cuestionó otros procedimientos policiales en la Ciudad.

LB/AF