El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús condenó a 10 años de prisión a Nahiara, la adolescente de 17 años que asesinó a puñaladas a su novio, Santiago Nahuel López Monte, el 26 de noviembre de 2025 en una vivienda de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de la acusada, pese a la oposición de la familia de la víctima, que manifestó su indignación por la pena impuesta.

Los jueces Enrique Lázzari, Gabriela Valsangiácomo y Guillermo Marcenaro rechazaron el planteo presentado por los abogados de la familia de Santiago, representada por Roberto Castillo, y avalaron la condena por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

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La resolución provocó un fuerte rechazo entre los allegados del joven. Una de sus hermanas, Maru, expresó su dolor en redes sociales: “Tan poco vale la vida de mi hermano a eso llaman justicia ella en 10 años sale la vida de mi hermano no me la devuelve nadie”, escribió.

La adolescente, que tenía 16 años al momento del crimen, permanece alojada en un instituto de régimen cerrado. Había sido detenida dos días después del homicidio y, en diciembre de 2025, se le dictó la prisión preventiva a pedido del fiscal Ignacio Colazo.

El crimen de Santiago López Monte: una discusión y dos puñaladas

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 26 de noviembre de 2025, en una vivienda ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, en Remedios de Escalada. Santiago estaba junto a su novia cuando, en circunstancias que fueron investigadas por la Justicia, recibió dos heridas de arma blanca en el torso.

Santiago López Monte fue asesinado a puñaladas por su novia | Crédito: Policia

Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría de Remedios de Escalada y una ambulancia del SAME, la adolescente sostuvo que su pareja se había lastimado con una reja. Sin embargo, durante la primera revisión del cuerpo, la médica constató dos heridas cortopunzantes en el costado izquierdo del torso, una debajo del pecho y otra más abajo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la adolescente también les aseguró a los médicos que Santiago todavía estaba vivo. “Decime a qué hospital lo llevás”, les preguntó antes de retirarse del lugar.

La investigación quedó inicialmente a cargo del fiscal Oscar Maidana, de la UFI N° 8 de Lanús, quien ordenó preservar la escena para las pericias de la Policía Científica. Posteriormente, el expediente pasó a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Ignacio Colazo.

Nahiara fue detenida 48 horas después en una vivienda de un familiar en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde se había refugiado mientras era buscada por la Policía.

Qué dijo la adolescente sobre la noche del asesinato

Durante la investigación, la joven sostuvo que había actuado en defensa propia y aseguró que sufría situaciones de violencia por parte de Santiago, una versión que fue rechazada por la familia del joven.

Según su relato, la discusión comenzó la noche del 25 de noviembre, cuando Santiago se encontraba en su casa. La adolescente declaró que había querido salir a comprar comida, pero su novio se lo impidió y ambos comenzaron a discutir. “Me levanto, lo despierto y le digo que tenía mucha hambre, a lo que él me dice que me deje de joder”, contó.

La joven aseguró que intentó salir en moto, pero Santiago le quitó la llave. Después, según su versión, le pidió que se fuera de la vivienda y se produjo un nuevo enfrentamiento.

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“Me dice 'hija de puta, qué hiciste, te voy a matar' y ahí corro para la casa, pero me agarra de los pelos, me da la cabeza contra la puerta y me escupe en la cara”, declaró. Y contó que tomó un cuchillo porque estaba "asustada" y quería intimidarlo.

“Estábamos cerca de la mesa, estaba muy asustada y agarré un cuchillo porque lo quería amenazar para asustarlo, pero estiré mi brazo, le amagué hacia el pecho, y en eso me dice 'me diste en el corazón'”, sostuvo.

La familia de Santiago, en cambio, aseguró desde un primer momento que era él quien sufría situaciones de violencia durante la relación.

El dolor de la familia: “Me dijo que había apuñalado a Santiago”

Tras el crimen, Estela, la madre de Santiago, relató en una entrevista con TN que recibió una llamada de la adolescente durante la madrugada: “Me desperté a las 12 y le mandé un mensaje a mi hijo para preguntarle si estaba bien. Cinco minutos después recibo un llamado, no logro atender y cuando me vuelven a llamar me dijeron: ‘Lo apuñalé. Apuñalé a Santiago’. Yo le pregunté qué le había hecho a mi hijo, pero me cortó”, recordó.

La mujer contó que, en un primer momento, creyó que su hijo había sufrido una herida menor. Sin embargo, poco después recibió la noticia de su muerte.

“Yo pensé que lo había lastimado en la pierna, pero después lo encontraron a mi hijo tirado en la calle como un perro. Estaba tapado con un mantel o una frazada. ¿Cómo se sigue después de esto?”, expresó.

Estela también aseguró que la adolescente había mantenido una relación cercana con la familia: “Ella estaba en mi casa, era como una hija más. Yo la esperaba con la comida y después descubrí que le estaba pegando a mi hijo así que le dije que se vaya a su casa”, relató.

Según la madre, Santiago continuó la relación pese a los conflictos. “Él me decía: ‘Yo la amo’. El amor que sentía por ella lo mató. Me dejó sin vida, nos dejó destrozados”, lamentó.

Macarena López Monte, otra de las hermanas del joven, también había denunciado públicamente situaciones de violencia y aislamiento. En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo: “Ella lo manipulaba, lo denigraba, le decía que era una marica y lo aislaba de su familia”.

Por su parte, el abogado Roberto Castillo cuestionó la actuación policial durante las primeras horas posteriores al homicidio. “Ellos la dejaron escapar y dejaron que se vaya como si nada. La Policía impidió secuestrar la moto de Santiago, que tenía sangre”, afirmó ante la prensa.