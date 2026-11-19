El diario PERFIL volvió a las calles y, después de una primera semana de reparto, sigue apareciendo en las manos de lectores que quizás hacía tiempo que no tenían un ejemplar de papel. Este jueves, el operativo gratuito de Editorial Perfil otro barrio de la Ciudad, donde recorrió escuelas públicas para acercar la actualidad periodística a chicos, adolescentes y sus familias.

Distribución Diario Perfil 19112026 | Crédito: CeDoc

Se trata de una propuesta, impulsada por Jorge Fontevecchia , que forma parte de un programa de Alfabetización Mediática que busca acercar a chicos y adolescentes al periodismo, y recuperar una costumbre que perdió terreno frente al avance de los dispositivos digitales.

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Desde que comenzó el reparto, el operativo ya pasó por Belgrano, Balvanera, Recoleta, Almagro y Caballito, y continúa extendiéndose por distintos barrios porteños. La iniciativa apunta a que los ejemplares no queden solamente en las puertas de las instituciones, sino que también lleguen a los hogares y circulen entre las familias.

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Para organizar la distribución, la editorial seleccionó instituciones que permitieran concentrar los recorridos y aprovechar los horarios de entrada y salida de los alumnos. De esa manera, los ejemplares llegan a las comunidades educativas y también pueden circular entre las familias, que tienen la posibilidad de llevarse el diario a sus casas.

Distribución Diario Perfil 19112026 | Crédito: CeDoc

Estas empresas acompañan la iniciativa de PERFIL para volver a acercar el diario en papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

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