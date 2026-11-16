El Gobierno anunció la remoción de la responsable de dos registros automotores: el motivo detrás de la medida

A través de la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, el Gobierno anunció en el Boletín Oficial, su decisión de remover a la titular de dos Registros del Automotor de Lomas de Zamora tras determinar que no fueron depositados fondos que debían transferirse a la Administración Nacional.

Esta sanción se aplicó a Marta Elena C.

Resolución 551

Qué dice la Resolución 551/2026

En sus considerandos, el texto comienza diciendo “que mediante la Resolución N° 585/2025 del MINISTERIO DE JUSTICIA se ordenó instruir un sumario administrativo" con el fin “de deslindar su responsabilidad disciplinaria por las irregularidades detectadas en el Seccional a su cargo”.

A continuación, explica que, tras realizar la investigación correspondiente, “a la sumariada se le reprochó el incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente en favor de la Administración Central los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos, al registrar saldos pendientes de pago correspondientes al”:

- Mes de julio de 2024, por la suma de $ 10.365.253,33.

- Mes de agosto de 2024, por la suma de $ 18.994.258,14.

- Mes de septiembre de 2024 por la suma de $ 10.000.000.

- Mes de octubre de 2024 por la suma de $ 7.539.315,27.

- Mes de noviembre de 2024 por la suma de $ 7.349.674,10.

- Mes de diciembre de 2024 por la suma de $ 8.459.372,65.

- Mes de enero de 2025 por la suma de $ 10.000.000,00.

- El período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero de 2025, por la suma de $ 858.587,17.

La resolución luego señala que se declara “la existencia de responsabilidad disciplinaria de la Encargada Titular”., indicando que le corresponde “la sanción de ‘REMOCIÓN’ [artículos 9º, inciso c), 10, 11 y 32 inciso d) del Decreto 644/1989 y su modificatorio 2265/1994]”.

En ese punto, se remarca que “durante la tramitación del presente sumario administrativo se advirtió la existencia de perjuicio fiscal en detrimento del ESTADO NACIONAL, calificado de relevante significación económica conforme al artículo 32, inciso e) del Decreto Nº 644/1989 y su modificatorio 2265/1994, que a la fecha asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($117.246.510,53), con más los intereses que correspondan al momento de su efectivo cobro”.

La resolución aclara finalmente que se debe hacer saber a “la interesada” que “no se encuentra agotada la vía administrativa, y que contra la presente medida podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración o recurso jerárquico dentro de los plazos de VEINTE (20) y TREINTA (30) días hábiles administrativos, respectivamente, contados a partir de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 89 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N°1759/1972 (T.O. 2017) y su modificatorio”.