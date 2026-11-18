Los recientes mensajes y gestos de concordia y empatía que dejó el Papa en la Argentina no fueron ignorados sólo por el Gobierno. El peronismo insiste en descalzarse de las demandas sociales, su fuente de inspiración inicial en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia, para dedicar su mayor energía a escalar sus disputas internas.

Este martes dio un paso más en ese rumbo, a menos de una semana de la multitudinaria misa papal en Luján. Con la excusa de celebrar el Día de la Militancia —que conmemora el primer regreso de Perón en 1972 tras su derrocamiento, exilio y proscripción—, un grupo amplio de dirigentes justicialistas se congregaron en un teatro de San Fernando, que gobierna el massista Juan Andreotti.

Entre un frente anti-Milei y la disputa con Kicillof, el peronismo armó una foto “federal” con Massa

Aseguraron su presencia Sergio Massa (el anfitrión); el gobernador riojano Quintela; los exgobernadores y actuales senadores Zamora (Santiago del Estero), Manzur (Tucumán) y Uñac (San Juan); los camporistas Recalde y Mendoza; los intendentes de La Liga bonaerense Otermín y Achával; la cordobesa Natalia de la Sota; los federales Olmos, Michel y Tolosa Paz; el pichettista Pichetto y los cegetistas Gerónimo y Sola, entre muchos otros. En esa vasta lista aparece una ausencia notable: Axel Kicillof, que no fue invitado. Además de gobernador, preside el PJ bonaerense. El acto se hizo en la provincia que administra Kicillof, con mayoría de dirigentes del partido que encabeza. Nunca visto.

La anécdota exhibe el grado de deterioro del vínculo político —y personal— entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que tampoco apareció por San Fernando, por razones obvias. Kicillof aspira a ser el que impida en las urnas la reelección de Javier Milei sin el dedo de CFK. ¿Está dispuesto a negociar? Claro: la gobernación, el desdoblamiento, las intendencias, la vicepresidencia… Todo, salvo la candidatura presidencial. A Cristina, junto a su hijo Máximo, le resulta intolerable semejante sublevación, que rompe con tres lustros de dedazos sin otro debate que no fuera el espejo. Scioli en 2015, Alberto F en 2019 y Massa en 2023 fueron los elegidos. Kicillof también se benefició de esa arbitrariedad cristinista, cuando lo ungió para la provincia de Buenos Aires. Altri tempi. Para complicar a Kicillof, CFK y Kirchner Jr. “juegan” con la idea de que se pueda presentar como candidata, lo que le está vedado por la condena penal. De mucho ayuda a esa estrategia dudosas encuestas que ubican a la expresidenta como la política con mejor imagen. De poco ayuda que el comité de la ONU que iba a tratar su caso este mes, según el kirchnerismo, pateara el caso para después de marzo.

León XIV y el incómodo recuerdo de Enrique Shaw

Conscientes de esas dificultades, el alto mando K agita a Massa como opción para enfrentar a Kicillof. Eterno entusiasta, el último candidato presidencial del peronismo viene asegurando desde hace semanas a dirigentes que lo cruzan que “somos nosotros contra él”. Cuando se piden precisiones sobre a quiénes incluye el “nosotros”, Massa lejos está de amilanarse: “Todo el resto”. El evento de ayer en San Fernando corrobora ese plan. Además de oponerse a Milei, a estos bandos en pugna los une la defensa de las PASO, ya que sería el mecanismo que mejor podría dirimir esta guerra sin fin. Es uno de los motivos por los que el Gobierno busca cancelarlas. Ante la posibilidad de que el mileísmo logre su propósito, sectores del kirchnerismo y del massismo rescatan la mitad del vaso lleno: la ausencia de primarias presidenciales obligaría a Kicillof a negociar. “Salvo que esté dispuesto a romper el peronismo”, azuzan en ese ámbito. “Parecen preferir perder”, replican desde el kicillofismo. Esa tesis se robustece ante la divulgación del análisis cristinista respecto a que el escenario electoral 2027 podría dividirse en cuatro cuartos: dos peronistas y dos antiperonistas.

En La Plata, hay quienes animan a Kicillof a utilizar un posible as de la manga. Que aunque no haya PASO nacional, en agosto se haga la primaria provincial, en la que se definirán las candidaturas a la gobernación y los municipios. Será clave si se volverá a habilitar la reelección indefinida de los intendentes. La iniciativa tendría un doble destino. Hacia el peronismo, mostrar quién tiene los votos en el principal distrito electoral del país, con su gobernador corriendo la carrera presidencial. Hacia el Gobierno, imponerle una derrota que dañe su tránsito hacia la elección general de octubre, tal como sucedió el año pasado. Habrá que ver si con los mismos resultados finales.