León XIV no pronunció un discurso uniforme durante su gira sudamericana.
En Uruguay, ante el monumento a Artigas, vinculó la soberanía popular con la legitimidad del poder y habló de la vida, el suicidio y la salud. En Perú, donde fue obispo y conoce las fracturas del territorio, reclamó reconciliación, reconocimiento de los pueblos originarios y atención a las comunidades alejadas del poder. En la Argentina eligió otro eje: la economía. Esa diferencia revela qué problema consideró prioritario en cada sociedad.
El Papa recibió un golpe de un decenario en el ojo antes de su última misa en Perú
Aquí no se limitó a una exhortación contra la pobreza. Habló de familias que trabajan y no llegan a cubrir sus necesidades, de jóvenes forzados a emigrar, del desempleo como agravio a la dignidad, de la función social de la propiedad y del destino universal de los bienes. Ante empresarios y sindicatos reivindicó el trabajo, la solidaridad y un crecimiento que alcance a los excluidos. También defendió la universidad y la investigación, y advirtió sobre los costos humanos y ambientales de un progreso medido solo en rentabilidad.
El contraste con Javier Milei no necesitó nombres propios. Mientras el Presidente hace del mercado el principio organizador de la sociedad y celebra la motosierra como método, el Papa recordó que la economía debe servir a las personas, nunca al revés. No impugnó la iniciativa privada: cuestionó su conversión en dogma.
La elección de los temas fue, en sí misma, una definición política. Si en la Argentina insistió sobre salarios, empleo, desigualdad y oportunidades, fue porque allí reconoció el núcleo de nuestra crisis: una economía cuyos números pretenden explicar lo que la vida cotidiana desmiente.