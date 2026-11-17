León XIV no pronunció un discurso uniforme durante su gira sudamericana.

En Uruguay, ante el monumento a Artigas, vinculó la soberanía popular con la legitimidad del poder y habló de la vida, el suicidio y la salud. En Perú, donde fue obispo y conoce las fracturas del territorio, reclamó reconciliación, reconocimiento de los pueblos originarios y atención a las comunidades alejadas del poder. En la Argentina eligió otro eje: la economía. Esa diferencia revela qué problema consideró prioritario en cada sociedad.

Aquí no se limitó a una exhortación contra la pobreza. Habló de familias que trabajan y no llegan a cubrir sus necesidades, de jóvenes forzados a emigrar, del desempleo como agravio a la dignidad, de la función social de la propiedad y del destino universal de los bienes. Ante empresarios y sindicatos reivindicó el trabajo, la solidaridad y un crecimiento que alcance a los excluidos. También defendió la universidad y la investigación, y advirtió sobre los costos humanos y ambientales de un progreso medido solo en rentabilidad.

El contraste con Javier Milei no necesitó nombres propios. Mientras el Presidente hace del mercado el principio organizador de la sociedad y celebra la motosierra como método, el Papa recordó que la economía debe servir a las personas, nunca al revés. No impugnó la iniciativa privada: cuestionó su conversión en dogma.

La elección de los temas fue, en sí misma, una definición política. Si en la Argentina insistió sobre salarios, empleo, desigualdad y oportunidades, fue porque allí reconoció el núcleo de nuestra crisis: una economía cuyos números pretenden explicar lo que la vida cotidiana desmiente.