Antes de su última misa en Perú, el papa León XIV recibió en el ojo el golpe de un decenario, un pequeño rosario con forma de pulsera, lanzado desde el público. Ocurrió este lunes, mientras atravesaba en el papamóvil la multitud reunida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde lo esperaban un millón y medio de fieles.

Las imágenes muestran al Pontífice llevándose rápido la mano al rostro, con un evidente gesto de dolor. Sin embargo, después de unos segundos siguió saludando a la gente y pudo celebrar la misa con normalidad. El golpe tampoco cambió el tono de su mensaje ni su buen humor.

El decenario es una pulsera de diez cuentas que representa cada una de las decenas de Ave María con las que se reza el rosario. Durante las giras, es habitual que los fieles le arrojen rosarios y otros objetos religiosos al Papa como muestra de cariño, y que él intente atraparlos. En otra ocasión, mientras trataba de agarrar uno, golpeó sin querer al camarógrafo del Vaticano que viajaba en la parte de atrás del papamóvil, y le pidió disculpas.

El incidente ocurrió en la previa de la última celebración de su gira por Sudamérica, que lo había traído a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Muchos fieles habían llegado a la base desde la noche anterior para asegurarse un lugar, y lo recibieron entre gritos de emoción y bajo un fuerte calor.

Durante la homilía, el Papa dejó un mensaje para los peruanos antes de partir: “Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”.

El golpe llamó la atención porque León XIV todavía se recupera de la cirugía por un cáncer de pulmón, a mediados de octubre. Hasta el momento, el Vaticano no informó sobre lo ocurrido.