Si estás leyendo esto, internet anda. La luz también. Y el banco, con sus demoras de siempre. Antes, durante y después del martes 17 de noviembre.

Durante tres semanas circuló que este día el mundo se iba a apagar: sin electricidad, sin internet y sin cuentas bancarias durante 72 horas, 90 días o tres meses, según la versión. Que lo habían predicho Los Simpson. Que 33 países ya habían pedido juntar provisiones. Que era el "COVID 2.0".

Nada de eso tenía sustento. Vale la pena ver cómo se armó, porque la próxima fecha va a usar el mismo mecanismo.

De dónde salió esta teoría conspiranoica

El 26 de octubre, una cuenta de criptomonedas en X, @GodsBurnt, publicó que el 17 de noviembre iba a ser conocido como "El Gran Apagón". No dio ninguna fuente. El 31 de octubre redobló: dijo que había hablado con "la persona más inteligente" que conoce, que todo internet iba a ser hackeado y que iban a apagarlo en todo el mundo durante tres meses para arreglarlo "con IA superavanzada". Ese posteo pasó los 3,6 millones de visualizaciones.

Al día siguiente, un usuario de Guarulhos, en Brasil, lo tradujo al portugués. Lo presentó como información "directo de la deep web" y aclaró, en la segunda línea, que venía de "una fuente no confirmada". Pasó los 5,4 millones de visualizaciones. De ahí saltó a TikTok, Instagram y WhatsApp, y entre el 10 y el 13 de noviembre llegó a los medios argentinos.

Para darle peso, al rumor le fueron pegando piezas reales que no tenían nada que ver entre sí:

-La prueba de alertas de Estados Unidos. La FCC y la FEMA programaron para el martes 17 de noviembre, a las 14:20 de la costa este (16:20 en Argentina), una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia. Dura alrededor de un minuto, sale solo por radio y televisión de ese país y no llega a los celulares. No corta nada.

-Los kits de emergencia. La Comisión Europea y otros organismos recomiendan desde hace tiempo tener agua, comida, linterna y radio para 72 horas. Es una recomendación general, sin fecha. Argentina tiene la suya, en la web del SINAGIR.

-Los Simpson. En un capítulo de 2023, "It's a Blunderful Life", hay un apagón ficticio en Springfield y en el diario de Lisa aparece un 17 de noviembre. Sin año.

Una cuenta de cripto, una fuente no confirmada y tres datos reales sacados de contexto alcanzaron para millones de visualizaciones.

Advierten un apagón mundial el 17 de noviembre: que hay detrás del rumor viral que involucra a Los Simpson

Por qué no puede pasar así

Internet no tiene un botón. Está hecha de unas 80.000 redes independientes, los llamados sistemas autónomos, que acuerdan entre ellas por dónde mandar el tráfico con un protocolo que se llama BGP. La guía que traduce nombres en direcciones, el sistema raíz del DNS, tiene 13 identidades a cargo de 12 organizaciones y 2.046 servidores repartidos por el mundo, varios en Buenos Aires y Córdoba. Además, los proveedores de internet guardan copia de las respuestas, así que una consulta se resuelve aunque un servidor se caiga. En la Argentina, una parte importante del tráfico se intercambia acá adentro, en los 28 puntos de intercambio de CABASE, y la salida al mundo llega por siete cables que amarran en Las Toninas. En el planeta hay más de 600 cables submarinos, entre activos y planificados, y se registran unos 200 cortes por año, casi siempre por anclas o redes de pesca. Casi nadie se entera, porque el tráfico se va por otro cable. Cuando sí hubo una caída enorme, como la de Facebook en octubre de 2021, el origen estuvo en la propia empresa: un comando de mantenimiento desconectó toda su red.

Tampoco hay una red eléctrica mundial. Hay sistemas separados, que ni siquiera funcionan a la misma frecuencia. Y un dato clave: internet depende de la luz. Cuando España y Portugal se quedaron sin electricidad el 28 de abril de 2025, el tráfico de internet cayó cerca de 80% y 90%, según Cloudflare. La causa fue eléctrica: una cadena de desconexiones en la red.

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Lo que se cae de verdad

Lo interesante es lo que el rumor tapa: internet depende cada vez más de pocas empresas, y cuando una falla arrastra a medio mundo. En los casos grandes de los últimos años, la falla fue propia. Según el Uptime Institute, el 92% de los operadores de data centers dice que el error humano contribuyó, al menos en parte, a su última caída importante.

En julio de 2024, una actualización defectuosa de CrowdStrike dejó fuera de servicio unos 8,5 millones de computadoras con Windows. En octubre de 2025, un error en la automatización del DNS de Amazon Web Services tiró abajo aplicaciones en todo el planeta. En noviembre de 2025, a Cloudflare la volteó su propio sistema anti-bots: un archivo que duplicó su tamaño. Al principio creyeron que era un ataque, y terminó siendo un error interno.

Y en la misma semana en que el rumor se viralizaba hubo dos ejemplos frescos. El jueves 12 de noviembre, Microsoft 365 se cayó durante horas en decenas de países; la empresa lo atribuyó a una mejora de capacidad de su red, "no relacionada con ciberataques ni con IA". Al día siguiente, Estados Unidos frenó todos los despegues del país durante más de cuatro horas. La causa, según el gobierno, fue un router nuevo que, al conectarse durante una obra de rutina, inundó de datos una red de cobre de los años 80. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que no hay evidencia de un ciberataque.

Las dos caídas alimentaron el rumor del 17. Pero lo que muestran va en otra dirección: los sistemas críticos se caen un jueves cualquiera, sin aviso, por un cambio que alguien hizo adentro.

La IA y la tormenta solar

¿Y la inteligencia artificial? Por ahora, lo que hace es llenar internet. Según el último informe de Thales, los bots ya son el 53% del tráfico web, y los ataques diarios con bots de IA pasaron de 2 millones a 25 millones entre 2024 y 2025. Los data centers, además, piden cada vez más electricidad: la Agencia Internacional de Energía estima que su consumo se va a más que duplicar para 2030. La pregunta seria es si las redes eléctricas que la alimentan van a estar a la altura.

Un último aviso, para que no lo usen como prueba. La NOAA pronosticó para el 17 y el 18 de noviembre una tormenta geomagnética G1. Es la categoría más baja de una escala de cinco y es habitual. Lo más visible que suele dejar son auroras en latitudes altas.

Tener agua, una linterna y una radio a pilas en casa es una buena idea. Sirve para una tormenta o un corte de luz, cualquier día del año. El 17 no tiene nada de especial.

Pronto va a circular otra fecha. Antes de reenviar esa fake news, conviene hacerse una sola pregunta: ¿quién lo dice y cómo lo sabe? Esta vez, la respuesta estaba en la segunda línea del posteo: una fuente no confirmada.

*Ingeniera industrial, fundadora de Spark101 y conductora de TeorIA en Perfil Stream. @kamivelasco

MEG