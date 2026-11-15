Advierten un apagón mundial el 17 de noviembre: que hay detrás del rumor viral que involucra a Los Simpson

Un rumor viral en redes sociales que anuncia un apagón mundial de 72 horas para el próximos 17 de noviembre, con supuestos cortes masivos de electricidad, internet y servicios bancarios en 33 países, surge de la combinación descontextualizada de una serie animada, ejercicios gubernamentales de rutina y guías preventivas de emergencia.

Las publicaciones que circulan en las redes sociales describen un escenario de colapso tecnológico sin procedentes. Algunas versiones incluso extienden la supuesta interrupción de los servicios hasta los 90 días y vinculan el fenómeno con tormentas solares, ciberataques o decisiones coordinadas entre gobiernos.

Uno de los disparadores principales de esta narrativa fue la viralización de una escena de Los Simpson, correspondiente al episodio It's a Blunderful Life. En la trama, el personaje de Lisa recuerda un recorte masivo de energía que dejó a oscuras a Springfield mientras observa un diario abierto en la fecha 17 de noviembre.

La especulación ganó tracción al cruzarse con un evento real programado para esa misma jornada en territorio estadounidense. Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el 17 de noviembre Estados Unidos realizará una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencias (EAS) en coordinación en coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El ejercicio, anunciado el 16 de septiembre, se ejecutará a las 14:20 (hora este) y consistirá en un mensaje de prueba breve en medios de comunicación para verificar la infraestructura de avisos públicos.

El único evento confirmado a nivel oficial para el próximo martes es el ensayo técnico de comunicaciones dentro de Estados Unidos

Otro eje de rumor se apoyó en un mapa elaborado por la revista estadounidense Newsweek, que revela a una treintena de países cuyos organismos oficiales recomiendan a la población contar con reservas básicas de agua, alimentos, medicamentos y dinero en efectivo ante eventuales crisis.

En Europa, la Comisión Europea presentó el 3 de noviembre nuevas directrices dentro de su Estrategia de Preparación para que los hogares puedan sostenerse durante las primeras 72 horas de de una emergencia.

Estas recomendaciones preventivas abarcan a naciones como Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Brasil, Chile y Colombia. Ningunas de estas disposiciones anuncia un corte de suministro programado ni guarda relación con la fecha señalada en internet.

A su vez, las menciones a supuestos 90 días de oscuridad atribuidos al Pentágono corresponden a planes internos de resiliencia energética para instalaciones militares frente a posibles ataques o fallas críticas.

Si bien los especialistas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advierten que las tormentas geomagnéticas extremas o los ataques informáticos representan riesgos reales para las redes de transmisión y los satélites, no existen registros ni pronósticos científicos que anticipen un colapso global para este mes. Se trata de una fake news.

BGD/AF