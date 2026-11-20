La política tiene formas inesperadas. La votación en el Senado de la ley de Discapacidad puede leerse como el primer resultado político concreto de la visita del papa León XIV a la Argentina, la semana pasada. No porque el Pontífice haya intervenido en el debate legislativo, sino porque su presencia contribuyó a devolverle centralidad a una palabra que parecía desterrada del vocabulario oficial: compasión.

Desde hace unos días, el presidente Javier Milei mantiene con el Pontífice una disputa sutil. Sin nombrarlo, retoma su crítica a la justicia social, reivindica el individualismo y presenta los impuestos como una forma de coerción. Son argumentos que había formulado antes de la visita y que dejó en suspenso durante los días en que León estuvo entre nosotros. Pero sigue pendiente una pregunta elemental: ¿qué responsabilidad tiene una sociedad frente a quienes no pueden valerse por sí mismos?.

León XIV en Luján: la refundación espiritual

Algo comienza a desplazarse en el debate público. El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad expresa un límite a la idea de que toda relación social puede reducirse a un intercambio entre individuos autónomos. Hay vínculos que no se explican por el mercado. Hay obligaciones que nacen de la existencia del otro.

León XIV puede sentirse satisfecho. Pero también Marta Griselda Torres, la mujer con discapacidad que conmovió al Pontífice durante su visita. Su historia le pone un rostro a una discusión demasiado acostumbrada a las cifras. La votación le ofrece algo más que una victoria política: el reconocimiento de que la fragilidad humana no es una anomalía, sino una condición que nos compromete a todos.