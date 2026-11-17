La Argentina protagonizó una de las tres misas más multitudinarias de la historia de la Iglesia en dos mil años. Según estimaciones del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, más de 3 millones de fieles se congregaron el 11 de noviembre de 2026 ante la Basílica de Nuestra Señora de Luján y sus alrededores en la celebración presidida por el papa León XIV, casi un 7 % de la población del país. Solo las concentraciones de Manila en 2015 (Francisco, entre 6 y 7 millones) y en 1995 (Juan Pablo II, entre 4 y 5 millones) superan esta cifra entre las mayores convocatorias.

La magnitud de la misa en Luján no se reduce a un fenómeno social o mediático. Es un dato espiritual y político de primer orden. Si bien el número de asistentes muestra la relevancia del hecho, quizá lo más importante sean sus elementos simbólicos y rituales. Que haya sido en Luján, centro histórico de la fe fundante de la Nación, con el Santo Padre vistiendo los colores de la Virgen —que son también los de nuestra bandera— apunta a un acto de refundación espiritual del país.

La devoción a Nuestra Señora de Luján nació en 1630, cuando, según la tradición, una imagen de la Inmaculada Concepción enviada desde Pernambuco (Brasil) decidió milagrosamente quedarse a orillas del río Luján. Desde entonces ese lugar se volvió eje de la religiosidad popular argentina. Próceres como Belgrano, San Martín, Juan Manuel de Rosas y tantos otros se encomendaron a la Virgen en sus campañas. En 1930, Pío XI la proclamó Patrona principal de la Argentina. Luján no es un santuario más: es el corazón mariano de la Patria.

Al rito de la Santa Misa celebrada por León XIV se sumaron fuertes elementos simbólicos. Que la imagen de la Patrona fuera sacada de su altar para presentarla ante el Papa emocionó a los presentes y marcó el carácter único del acto sacro. El enorme pabellón nacional flameando en el cielo, circunvalando una y otra vez desde un helicóptero a esa gigantesca asamblea del pueblo, no fue un detalle menor. Tampoco lo fue el vestuario pontificio ya aludido. En un país atravesado por divisionismos ideológicos ajenos a nuestra idiosincrasia, estas señales operan como llamado a recuperar lo que nos une por encima de lo que nos fragmenta.

Las palabras finales del Pontífice —“Argentina, levántate y camina”— parafrasean el mandato de Jesús al paralítico (Marcos 2, 9-11) y evocan la exhortación que Juan Pablo II dirigió a la Iglesia argentina en 1987 durante su visita pastoral. Casi cuatro décadas después, el mensaje se actualiza con la misma fuerza: la necesidad de unirse de manera fraterna, por encima de partidismos vanos, para recuperar autonomía y caminar juntos como pueblo hacia un destino de grandeza.

En medio de un calor agobiante, millones permanecieron firmes. En un año de días nublados y jornadas lluviosas, el cielo mismo pareció hacerse partícipe del encuentro. Las nubes se despejaron y un sol abrasador bajó hacia la multitud como fuego, cual Espíritu Santo bendiciendo al pueblo reunido. El término “Pontífice” proviene del latín pontifex: constructor de puentes. Entre el cielo y la tierra, entre las distintas generaciones, entre los argentinos ya cansados de estar divididos por agendas impuestas desde ingenierías sociales foráneas.

Pero no fue solo un acto litúrgico: fue también una manifestación popular que buscaba un mensaje de pacificación y que reconoció en la fe católica una de las raíces más profundas de la identidad nacional.

En un tiempo en que las fuerzas que promueven la erosión de las identidades nacionales y de los lazos familiares operan con intensidad, la imagen de millones de argentinos reunidos bajo la mirada de la Virgen de Luján constituye un poderoso contrapeso. La fe no es mero asunto privado ni adorno cultural como pretende el pensamiento liberal: es, históricamente, uno de los cimientos sobre los que se construyó esta Nación. Recuperar esa dimensión no implica negar las distintas caras del poliedro cultural que es la Argentina, sino reconocer que, sin una base mínima de unidad axiológica y espiritual, resulta imposible sostener cualquier proyecto geopolítico de soberanía real basado en el bien común.

Pero el Pontífice no solo impulsó un re-despertar espiritual recuperando las raíces católicas del país; también aportó claves conceptuales para proyectar el desarrollo material de la Nación. En su discurso en la Universidad Católica Argentina propuso los principios con que el arco dirigencial debería encarar una política de Estado que trascienda a los partidos, dentro de un proyecto económico-social de largo plazo: bajo el principio de “la economía al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y dentro de un modelo de “dignidad de la persona humana” que nos integre a todos y en todas las etapas de la vida.

Ante empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos, expresó: “En una estructura económica globalizada que tiende a la ‘cultura del descarte’, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad. De esta forma, en manos de quien sabe utilizarlos, los talentos se convierten en un modo privilegiado de contribuir a un efectivo bien común que se adapta a los avances tecnológicos, pero sin dejar a nadie atrás”, reclamando la construcción de una comunidad organizada que supere la mera sumatoria de intereses individuales.

Argentina, levántate y camina. León XIV marcó el camino. El llamado está hecho. La respuesta depende de cada uno de nosotros.

*Profesor de Historia, periodista e investigador, director del sitio de análisis geopolítico Kontrainfo.com