La Ciudad de Buenos Aires incorporará la especialidad de Técnico en Motorsport al diseño curricular de sus escuelas secundarias técnicas. La nueva orientación debutará en la Escuela Técnica N.° 35 “Ing. Eduardo Latzina”, del barrio de Monte Castro, y a partir de 2028 se extenderá de manera progresiva a otros tres establecimientos de gestión estatal.

Los alumnos egresarán con el título de Técnico en Motosport. | Crédito: Gentileza GCBA

El anuncio va de la mano de las obras de remodelación integral en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se prepara para recibir nuevamente al MotoGP entre el 9 y el 11 de abril de 2027, tras 28 años de ausencia. Los trabajos ampliarán la capacidad del predio a 150.000 espectadores por día con el objetivo a mediano plazo de recuperar una fecha de la Fórmula 1.

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La nueva tecnicatura buscará formar perfiles especializados en motores de competición para disciplinas como el karting, el motociclismo y el Turismo Carretera. El plan de estudios contempla veinte unidades curriculares específicas, entre las que destacan adquisición de datos, inteligencia artificial aplicada, aerodinámica, simulación y gestión en pista, sumado a un trayecto de inglés intensificado de 3.° a 6.° año.

Además de la formación teórica y de taller, los alumnos realizarán prácticas profesionalizantes en estructuras de equipos fiscalizados por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA). En paralelo, el Ministerio de Educación porteño iniciará el trámite para obtener la validez nacional del título y capacitará a los planteles docentes.

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“Mientras la Ciudad trabaja para el regreso del MotoGP y la Fórmula 1, preparamos a nuestros estudiantes para ser parte de ese mundo. El Motorsport es innovación, precisión y tecnología, y ahora van a poder formarse en él desde las escuelas”, señaló la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Desde el ámbito docente remarcaron la falta de mano de obra calificada en el sector. “La industria enfrenta un cuello de botella: existe una demanda vacante de técnicos de alta performance que la oferta educativa tradicional no está cubriendo”, analizó Jorge Dengra, profesor de la Escuela Técnica N.° 35 y especialista en prácticas profesionalizantes de Automotores.

La esecialidad comenzará a aplicarse en marzo de 2027 en la Escuela Técnica 35, de Monte Castro. | Crédito: Gentileza GCBA

El antecedente en competencias nacionales e internacionales

La creación de la especialidad se apoya en experiencias previas de las escuelas técnicas porteñas en competencias vinculadas a la movilidad y la mecánica. En la edición 2026 del Desafío ECO —un certamen nacional donde los estudiantes diseñan y construyen vehículos 100% eléctricos—, el equipo de la Escuela Técnica N.° 35 obtuvo el segundo puesto entre 150 colegios de todo el país.

“Aplicamos todos los conocimientos que aprendimos en el taller y en el aula, y los volcamos en un proyecto verdadero. Se armó un grupo desde cero e intercambiamos experiencias con chicos de otros colegios durante la carrera en Junín”, relató Máximo De Simone Cosentino, alumno de quinto año de la institución de Monte Castro.

A nivel internacional, estudiantes porteños también representaron al país en el último Mundial de Oficios celebrado en Shanghái, China. Allí participó Facundo Garmendia, de 17 años y alumno de la Escuela Técnica N.° 26 “Confederación Suiza”, quien compitió en la categoría Tecnología del Automóvil.

cp