La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029, una distinción otorgada por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), que reconoció las políticas implementadas para transformar el sistema público de atención, ampliar los servicios disponibles y avanzar hacia un modelo de cuidado comunitario.

La elección, comunicada a finales de octubre, se produjo luego de que la organización internacional evaluara la postulación bonaerense y su Plan de Acción, que presentó los avances de la reforma del sistema de atención de la salud mental y los consumos problemáticos.

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La WFMH, fundada en 1948, mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Uno de los principales cambios de estos años fue la ampliación de la atención psiquiátrica en los hospitales generales. Al comienzo de la gestión, solamente 11 establecimientos provinciales podían atender urgencias e internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos. En este momento, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales que funcionan en la provincia.

Para sostener esa transformación, se incrementó un 69,8% la cantidad de camas destinadas a internaciones de salud mental en hospitales generales y se incorporaron más de 1.000 trabajadores especializados. Además, se impulsaron mesas de salud mental en los 135 municipios bonaerenses.

La reforma también incluyó la expansión de los dispositivos territoriales. Según la información provincial, los recursos humanos destinados a prevención, cuidado y acompañamiento aumentaron un 37,5%. Actualmente, funcionan más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, con 33 nuevos centros comunitarios y más de 2.000 trabajadores incorporados.

Reformas de espacios

Otro eje de la reforma fue la sustitución progresiva de las internaciones psiquiátricas prolongadas por alternativas de cuidado comunitario. Según los datos oficiales, **las viviendas con apoyo pasaron de 74 en 2020 a 227 en 2026**, mientras que 743 personas reciben actualmente acompañamiento en casas integradas a la comunidad.

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Por primera vez, la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a la de quienes permanecen en sectores de internación crónica. También se redujeron un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y se cerraron 28 de los 35 pabellones de esas características en hospitales neuropsiquiátricos provinciales.

Consultada por PERFIL, la doctora Guillermina Berkunsky Idiart, psiquiatra y psicoanalista del Centro Integral de Salud Mental de Tandil, explicó que este modelo tiene antecedentes importantes en la historia de la psiquiatría argentina y responde a los principios establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental.

La especialista recordó la experiencia desarrollada desde mediados de la década de 1950 en el Hospital Interzonal de Agudos Evita, de Lanús, donde funcionó un servicio de salud mental integrado a un hospital general, con equipos interdisciplinarios, hospital de día, terapia ocupacional y dispositivos de atención abiertos.

Según explicó, uno de los fundamentos de este enfoque es que cada paciente requiere una evaluación individual, que contemple su historia, sus vínculos familiares y las posibilidades de recibir tratamiento sin quedar aislado de su entorno habitual.

"También hay que destacar la importancia del trabajo conjunto entre psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos y otros profesionales", explicó Berkunsky Idiart. Y agregó que: "en relación con las internaciones involuntarias, estas deben constituir medidas excepcionales, con las garantías necesarias para preservar los derechos de las personas que atraviesan una crisis.

El reconocimiento internacional pone así el foco en una transformación que busca integrar la atención psiquiátrica y psicológica al sistema general de salud, fortalecer los servicios de proximidad y ofrecer alternativas de tratamiento que permitan sostener los vínculos familiares y comunitarios.

cp