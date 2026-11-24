Nahuel Aguilar es la primera víctima fatal del siniestro ocurrido durante los festejos por el 154º aniversario de Ezpeleta. El hombre de 32 años permanecía internado en estado crítico en el Hospital de Quilmes desde el domingo por la noche. Había sufrido quemaduras externas e internas que comprometieron sus órganos.

“El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar”, publicó la comuna en su cuenta oficial de Instagram.

Tragedia en Ezpeleta | Crédito: Redes Sociales

Aguilar murió luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital de Quilmes, donde había sido trasladado tras la explosión y el incendio de un local de comidas rápidas durante los festejos por el 154º aniversario de Ezpeleta. El joven, que trabajaba en el comercio Punto Spiedo, había sufrido quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo.

Aguilar declaró ante la Policía que había cambiado una garrafa y que creía, para hallar alguna explicación, que pudo quedar mal colocada una de las mangueras de conexión. Según los testigos, estaba cambiando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó. Sufrió quemaduras en el torso, los brazos y parte de la cara. Según fuentes médicas, las lesiones eran tanto externas como internas y habían comprometido distintos órganos.

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El estallido ocurrió este domingo alrededor de las 22:30, en una pizzería ubicada en la avenida Centenario al 5200, casi Bogotá, en medio del clima festivo, con shows musicales por el aniversario de Quilmes.

Tragedia en Ezpeleta | Crédito: Redes Sociales

El siniestro generó escenas de desesperación, con gritos y corridas. Ante la emergencia, el locutor pidió evacuar el lugar y el evento fue suspendido.

Los heridos

Morena Anael Quinteros, de 19 años, tiene quemaduras en la cara y un corte en el brazo derecho, y también quedó internada en el Hospital de Quilmes. Por su parte, Leandro Hernán Quinteros tuvo un corte en la pierna izquierda y otras lesiones leves.

Victoria Valensuela, de 22 años, recibió astillas de vidrio cerca de un ojo y sufrió un corte en el cuero cabelludo, además de una crisis nerviosa. Una nena de 11 años tuvo un corte en la cabeza, y sus padres la llevaron al hospital.

Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue trasladada a la Clínica Santa Clara para ser evaluada. Por último, Vanesa Mabel Pucheta sintió un leve zumbido en el oído y fue atendida en el lugar, sin necesidad de ser trasladada.