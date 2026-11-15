Explosión en Remedios de Escalada: MetroGAS comenzó a restablecer el servicio en la zona

MetroGAS comenzó a restablecer el servicio de gas en gran parte de la zona céntrica de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, luego de la explosión registrada el viernes. La restitución se realiza bajo condiciones de seguridad y en coordinación con las autoridades municipales.

Sin embargo, el suministro todavía no será normalizado en las viviendas ubicadas en los frentes cercanos al lugar del incidente, en la intersección de Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán. Según informó la compañía, en ese sector el servicio volverá cuando las autoridades correspondientes lo determinen.

La empresa explicó que se puso en contacto con funcionarios de la Municipalidad de Lanús para coordinar el regreso de los vecinos afectados a sus hogares y garantizar que estén dadas las condiciones necesarias para reponer el suministro.

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De acuerdo con el comunicado de MetroGAS, la situación quedó controlada durante la madrugada y el trabajo de los Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil permitió despejar la zona para avanzar con los peritajes correspondientes.

En el operativo participaron equipos de emergencia de distintos distritos, entre ellos los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Lanús, Lanús Oeste, Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico-Wilde, Echenagucía, Gerli y Piñeyro. También colaboraron la Policía, Defensa Civil y personal municipal.

La compañía agradeció el trabajo coordinado de los organismos que intervinieron y expresó su acompañamiento a las personas afectadas y sus familiares. Además, aseguró que permanece a disposición de los vecinos y de las autoridades para brindar asistencia.

Cómo denunciar una pérdida de gas o pedir la restitución del servicio

MetroGAS recordó que los vecinos pueden comunicarse con su línea de emergencias 0800 999 1050 para denunciar posibles escapes de gas o realizar consultas vinculadas con la restitución del suministro.

LB/AF