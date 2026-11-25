El juez federal Ernesto Kreplak rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa de Ariel Fernando García, principal acusado en la causa que investiga el fentanilo contaminado que dejó un saldo de 90 víctimas fatales en distintas provincias del país. Así mismo, desestimó también el pedido de repetir el estudio de esterilidad realizado sobre las ampollas del producto, una de las pruebas centrales que permitió vincular genéticamente las bacterias halladas en el fármaco con las detectadas en las víctimas del brote.

Ariel Fernando García, principal acusado de la causa por el fentanilo contaminado.

La resolución fue emitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata y ratifica el criterio que había fijado días antes la fiscal María Laura Roteta, titular de la Unidad Fiscal La Plata, quien a través de un dictamen de 43 fojas ya había solicitado desestimar la totalidad de los cuestionamientos defensivos. En el cierre de sus considerandos, Kreplak dejó asentado que resuelve “de conformidad con lo dictaminado por la Unidad Fiscal La Plata”.

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El planteo había sido impulsado por el abogado Gastón Matías Marano, representante legal de Ariel García, con el objetivo de anular los ensayos de esterilidad efectuados sobre ampollas de fentanilo HLB correspondientes a los lotes 31.201, 31.202, 31.244 y 31.245. Dicho análisis, llevado adelante por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio Gobbi Novag S.A., resultó determinante para comprobar la contaminación bacteriana del producto, y al reclamo para invalidarlo adhirieron también las defensas de otros coimputados, entre ellos Wilson Pons, José Antonio Maiorano, María Victoria García, Javier Tchukrán y Rocío Garay.

El argumento principal de los letrados sostenía que el ensayo de esterilidad configuró una pericia en los términos del artículo 253 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), motivo por el cual debía aplicarse el procedimiento previsto en el artículo 258, que exige notificar previamente a las partes para garantizar su control y la designación de peritos propios. Según la defensa, la falta de esa notificación vulneró el debido proceso, razón por la cual reclamaron de manera subsidiaria repetir íntegramente el estudio con intervención de especialistas de parte.

Asimismo, la presentación buscó impugnar la imparcialidad de las entidades que participaron del análisis técnico. En ese sentido, calificó a Gobbi Novag como un “enemigo comercial” de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y objetó la intervención del INAME al señalar su dependencia institucional del Ministerio de Salud de la Nación, organismo que en el tramo inicial del expediente había actuado como querellante.

Por qué el juez Kreplak avaló los estudios de laboratorio: "Se trató del poder de policía sanitario en una crisis de suma urgencia"

El juez federal Ernesto Kreplak fundamentó el rechazo al pedido de nulidad de la defensa de Ariel Fernando García al sostener que ni el análisis de esterilidad ni la secuenciación posterior realizada por el Instituto ANLIS Malbrán fueron ordenados por su juzgado, sino que constituyeron tareas técnicas ejecutadas por personal del INAME y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en cumplimiento de sus obligaciones de control sanitario e incluso con anterioridad a la radicación de la denuncia que dio inicio a la causa penal.

Ernesto Kreplak, juez de la causa.

En los considerandos de su resolución, el magistrado explicó por qué no resultaba exigible el mecanismo de notificación previa previsto para las pericias judiciales formales. “Se trata, entonces, de un trabajo realizado por el organismo a cargo de ejercer control y fiscalización en materia de producción de medicamentos como parte del ejercicio del poder de policía sanitario que le correspondía, en un contexto de suma urgencia a nivel nacional”, subrayó Kreplak.

El criterio del juez coincide plenamente con los argumentos que ya había expuesto la fiscal María Laura Roteta en su dictamen del 5 de noviembre, oportunidad en la que calificó de “falsa” la premisa planteada por los abogados defensores. “Ni el análisis de esterilidad ni la secuenciación del Instituto Malbrán fueron ordenadas por el juzgado”, había remarcado la representante del Ministerio Público.

Asimismo, Kreplak puso especial énfasis en el contexto temporal en que se llevaron a cabo las pruebas cuestionadas, destacando que al momento de disponerse el estudio aún no existían imputados formalmente individualizados ni defensores designados en el expediente, y que la celeridad de la intervención estuvo dictada por “la crisis epidemiológica que ameritaba tomar medidas de extrema urgencia”.

90 victimas fatales fueron el resultado del uso de fentanilo contaminado

El magistrado recordó que los reportes sanitarios recibidos por ANMAT-INAME motivaron la inspección a los laboratorios el 12 de mayo de 2025 y el retiro de muestras tanto del lote reportado como de los lotes inmediatamente anterior y posterior. En ese punto, cuestionó la extemporaneidad del planteo defensivo al advertir que esos resultados positivos de contaminación bacteriana fueron impugnados por los abogados de García tras casi año y medio de instrucción, a pesar de haber tenido conocimiento e intervención en la causa desde hace más de un año.

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En la misma línea se había pronunciado la fiscal Roteta, quien en su presentación describió que las pruebas de laboratorio se desarrollaron “mientras se encontraba en curso una crisis sanitaria sin precedentes” y precisó que la urgencia de aquellas primeras actuaciones administrativas respondía a que el alerta por contaminación bacteriana “tenía muertes asociadas”.

Kreplak sostuvo que el planteo de nulidad "pretende echar un manto de duda" sobre un hecho "abrumadoramente probado"

El juez federal Ernesto Kreplak desestimó los cuestionamientos de la defensa de Ariel Fernando García contra los estudios de esterilidad al advertir que el planteo “con argumentos formalistas y en última instancia falaces, pretende echar un manto de duda sobre un aspecto central de la imputación”, en referencia a la contaminación de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo HLB, un extremo que el magistrado consideró “abrumadoramente probado” a través de múltiples vías independientes en una causa que ya cuenta con 15 procesados y 90 muertes investigadas.

En uno de los ejes más sólidos de su fallo, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata destacó que la comprobación de la contaminación bacteriana del anestésico no depende únicamente del análisis efectuado por ANMAT-INAME, sino que fue corroborada de manera autónoma por estudios realizados en el Hospital Italiano de La Plata, en distintos hospitales de otras provincias, por el Instituto ANLIS Malbrán y mediante prueba testimonial incorporada al expediente.

Por esa razón, Kreplak descartó el pedido subsidiario para volver a realizar los peritajes. “Tales circunstancias evidencian la redundancia de ordenar un peritaje para determinar lo que ya se encontraba suficientemente demostrado por varios medios concurrentes”, sostuvo el juez, quien advirtió que repetir el estudio en esta instancia configuraría “una medida contraproducente” frente a la escasez de recursos y la exigencia de la instrucción.

En ese punto, el magistrado cuestionó la lógica de los abogados defensores al señalar que buscaron “identificar uno de los múltiples caminos probatorios que en abstracto podrían probar lo que se encuentra probado, pero distinto del que en concreto se siguió”, pretendiendo imponerlo como obligatorio para impugnar conclusiones obtenidas por otras vías que ni siquiera habían sido objetadas.

Esta postura ratifica el criterio fijado semanas atrás por la fiscal María Laura Roteta, quien había afirmado en su dictamen que “el fentanilo HLB salió contaminado del Laboratorio Ramallo y las bacterias en su interior fueron identificadas en los análisis técnicos llevados adelante por personal del Hospital Italiano de La Plata, por personal del INAME en los Laboratorios Gobbi Novag S.A. y por personal de la cátedra de microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA”.

Además, la fiscal había calificado de “especulativa” y “falsa” la estrategia procesal del abogado Gastón Marano, al subrayar que el planteo de nulidad fue presentado el 13 de septiembre de 2026, coincidiendo con el mes de vencimiento del lote 31.202, el principal involucrado en el brote. “Como se observa, la fecha de la presentación no es inocente. Tampoco es inocente que con ella busque, en rigor, la repetición de los estudios”, había remarcado Roteta.

Para fundamentar jurídicamente el rechazo, Kreplak dedicó un extenso tramo de su resolución a recordar que las nulidades en el proceso penal “son remedios procesales de excepción que se orientan como regla general a ser aplicadas en sentido restrictivo”, con el fin de resguardar la estabilidad de los actos jurisdiccionales salvo que exista una afectación constitucional. Citando al jurista Alberto Binder, precisó que “la nulidad se declara únicamente en miras a proteger un interés concreto que ha sido dañado”, concluyendo que en este caso no hubo inobservancia formal ni vulneración del derecho de defensa.

La resolución se dicta en el marco de una investigación que ya tiene 15 personas procesadas: trece directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto a dos exfuncionarias de los organismos de control sanitario, Nélida Agustina Bisio (exadministradora nacional de la ANMAT) y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó (exdirectora nacional del INAME).

El expediente, en el que la imputación inicial por 20 fallecimientos fue ampliada luego a 90 muertes, permanece bajo revisión de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde octubre de 2025, cuando Ariel Fernando García apeló su primer procesamiento. Mientras ese tribunal no resuelva, la causa no podrá ser elevada a juicio oral, instancia a la que también podrá acudir en los próximos días el abogado Gastón Marano para apelar este nuevo revés judicial.