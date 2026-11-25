La gestión de Javier Milei, hasta ahora, redujo casi 22.000 puestos en la administración pública, y el Gobierno calcula que esto provocó un ahorro de 3.491 millones de dólares al año.

Diego Santilli presentó el Informe de Gestión al Senado, donde el Ejecutivo anunció que, entre diciembre de 2023 y septiembre de este año, hubo una baja de 21.953 empleos en la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y otros entes, así como en las diferentes empresas y sociedades del Estado.

Diego Santilli ingresa a la Casa Rosada

Las pérdidas de empleo público

El Gobierno aseguró que “en líneas generales no se llevaron a cabo despidos” porque “el Estado, en uso de sus facultades de administración, optó por no renovar contratos por tiempo determinado cuya vigencia había finalizado”.

En ese punto, agregó que “a ello se suman los egresos por causales ordinarias, como jubilaciones y renuncias”.

En cuanto a los retiros voluntarios, se registran 5.413 agentes adheridos entre los diferentes organismos estatales. Específicamente, hubo 1.103 bajas de empleados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); 1.068 trabajadores menos en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI); y 1.009 bajas en Corredores Viales.

Sobre el impacto fiscal, el Gobierno estima que “la reducción de dotaciones genera un ahorro anual de aproximadamente US$3.491 millones de dólares, considerando salarios y costos asociados a cada puesto. Ese ahorro es permanente, ya que los cargos de quienes se retiran se suprimen y su reposición está restringida”.