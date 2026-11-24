Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que necesitan retirar medicamentos deben tener en cuenta que las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días y, una vez vencidas, pierden validez. Para continuar con la medicación, es necesario solicitar una nueva prescripción al médico, aunque el organismo contempla una alternativa para situaciones de urgencia y permite emitir recetas con fechas posteriores para quienes realizan tratamientos crónicos.

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Según informa PAMI, las únicas recetas válidas para retirar medicamentos son las electrónicas de color blanco y las manuales de color celeste debidamente activadas. Estas últimas requieren una validación específica, mientras que las electrónicas pueden consultarse directamente desde la aplicación oficial del organismo.

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PAMI: qué hacer cuando se vence una receta médica

Cuando una receta médica vence, el afiliado debe solicitarle a su médico que emita una nueva, ya que la prescripción anterior deja de tener validez para retirar medicamentos.

Sin embargo, PAMI contempla una alternativa para quienes necesitan resolver esta situación con urgencia. En estos casos, el afiliado puede solicitar un turno en su agencia PAMI para que un médico del Instituto realice una transcripción.

Para los afiliados que realizan tratamientos crónicos, no es posible utilizar la misma receta electrónica todos los meses. El organismo establece que se necesita una nueva prescripción por cada mes de tratamiento.

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No obstante, el médico puede emitir recetas postdatadas para dos o tres meses consecutivos durante una misma consulta. En estos casos, cada receta tiene una vigencia de 30 días desde la fecha indicada como válida.

Qué documentación exige PAMI para retirar medicamentos en la farmacia

Para retirar medicamentos en una farmacia, los afiliados deben presentar:

- DNI.

- Credencial PAMI, en cualquiera de sus formatos vigentes.

En el caso de medicamentos especiales, como oncológicos, antirretrovirales y psicofármacos, también es necesario presentar la receta impresa y firmada por el médico.

Además, PAMI establece que los psicofármacos requieren obligatoriamente una receta duplicada, con condiciones diferentes según la jurisdicción:

- Ciudad de Buenos Aires: el médico debe emitir e imprimir una receta común blanca.

- Provincia de Buenos Aires: el duplicado debe realizarse en una receta rosa emitida por el médico, en formato físico, y debe incluir además la receta electrónica blanca de PAMI.

Cómo consultar las recetas electrónicas de PAMI desde el celular

Los afiliados pueden consultar sus recetas electrónicas mediante la App PAMI, siguiendo cuatro pasos:

-Descargar la App PAMI desde la tienda de aplicaciones del celular.

- Identificarse con el número de DNI, sexo que figura en el documento y número de trámite del último DNI.

- Seleccionar la opción "Recetas y órdenes médicas".

- Ingresar en la sección de recetas para visualizarlas.

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Para que una receta electrónica sea válida, debe contener nombre y apellido del afiliado, número de afiliación, fechas de emisión y vencimiento, detalle del medicamento, código de diagnóstico y datos del profesional, incluida su matrícula nacional y/o provincial.

Por último, las recetas manuales celestes son las únicas que requieren activación. Si una receta de este tipo no está habilitada, el afiliado puede pedirle al médico que verifique la correcta activación del talonario. El estado también puede consultarse mediante el validador de recetas manuales de PAMI.

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