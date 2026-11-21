Durante las últimas horas se produjo la detención de cuatro nuevos sospechosos de asistir en su fuga al terrorista italiano Leonardo Bertulazzi. Fueron arrestados en distintos puntos de Buenos Aires por el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los cuatro detenidos sospechados de ayudar al terrorista, quien lleva diez días prófugo de la Justicia, fueron acusados por la jueza María Romilda Servini del delito de favorecimiento de la evasión. Actualmente se encuentran alojados en la alcaidía de la dependencia de la calle Cavia, a la espera de sus indagatorias.

Los nuevos arrestos se producen tras la detención de Bettina Köpcke, pareja de Bertulazzi, cuyo arresto fue realizado por la fuerza federal y luego fue indagada este jueves en Comodoro Py, al igual que una pareja arrestada en la frontera entre Entre Ríos y Uruguay, en la terminal de Fray Bentos.

Detuvieron a la esposa del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi acusada de participar en su fuga

La pareja de Bertulazzi fue detenida el miércoles pasado, bajo la sospecha de haber colaborado con la evasión, aunque durante su declaración indagatoria negó haber participado en el escape y su abogado, Rodolfo Yanzón, indicó que se dio cuenta que su pareja no estaba en el departamento cuando la PFA llamó en su vivienda.

Köpcke no solo se encontraba en el mismo departamento al momento de la fuga, sino que también firmó como garante de la morigeración de la prisión preventiva del terrorista italiano, por lo que su situación actualmente se encuentra complicada.

Un celular de Bertulazzi, al que dejó en una mochila dentro de la vivienda, es uno de los principales elementos a ser investigados en el caso. Durante su análisis se encontraron fotografías de 2025 donde se ve a su pareja junto al portón de una propiedad ubicada sobre la calle Bolívar, por donde escapó el italiano.

Bettina Köpcke | Crédito: Collage

Marcos Enrique González Rodríguez y la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez son otros dos sospechosos del caso. Fueron arrestados el 13 de noviembre al intentar cruzar hacia Uruguay por el Complejo de Control Integrado próximo a Gualeguaychú. Ambos recuperaron su libertad horas después aunque quedaron vinculados a la causa.

Tras la detención, y posterior liberación de los dos sospechosos, PFA secuestró seis teléfonos, ocho pendrives, dos computadoras, documentos y un vehículo con patente uruguaya. Acto seguido, detectaron comunicaciones entre González Rodríguez y el italiano, junto a un grupo de mensajería donde estaría incluido el prófugo, según detalló Infobae del expediente.

Bertulazzi escapó el 11 de noviembre de una vivienda de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria, a la espera de su extradición a Italia. El terrorista exmiembro de las Brigadas Rojas descendió con un arnés desde el balcón a un terreno lindero y se cree que recibió asistencia para concretar la maniobra. Había sido condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa.

AS / EM