Un trabajador de 48 años del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue encontrado muerto el pasado domingo por la noche en el Planetario de esa ciudad, en circunstancias que investiga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 platense, que caratuló el caso como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de la Policía Federal.

Salerno habría caído desde el techo del edificio, en el Paseo del Bosque de la capital bonaerense, según los testimonios que recogió la policía en el lugar, al resbalar mientras hacía tareas de mantenimiento en la parte superior del observatorio. Medios locales consignan que estaba realizando trabajos de limpieza en altura.

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Según fuentes policiales, el hecho se reportó alrededor de las 22.05 del domingo 15 de noviembre. Efectivos de la Comisaría 9ª y del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras el llamado de un empleado al 911, llamaron una ambulancia del SAME y sus médicos constataron el fallecimiento dentro del predio.

Responsable del histórico telescopio

Salerno era el responsable técnico del antiguo telescopio del Observatorio. Se ocupaba del mantenimiento de los instrumentos ópticos, participaba de observaciones científicas y colaboraba en las actividades de divulgación. En un video que la Facultad publicó en mayo, aparece explicando el origen, la historia y el funcionamiento del instrumento: “Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el telescopio reflector Virpi Niemela”, dice al comienzo.

Según un perfil publicado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, su pasión por la astronomía empezó a los seis años, cuando leyó Cosmos, de Carl Sagan. En el Observatorio participó de observaciones de Eta Carinae, un sistema de dos estrellas ubicado a unos 7.500 años luz de la Tierra.

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Despedido por la comunidad científica

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP decretó duelo institucional, suspendió sus actividades este lunes y despidió a Salerno en las redes sociales.

“Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad. (…) Fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, expresaron.

La Facultad destacó además su “calidad humana” y acompañó a su familia y a sus seres queridos “en este momento de tanta tristeza”.

Salerno, además, trabajaba en el área de jubilaciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.