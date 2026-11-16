Tras la explosión ocurrida el viernes en el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, vecinos y comerciantes marcharon este lunes contra MetroGAS para reclamar respuestas. La explosión del viernes dejó un muerto y varios heridos. Además, varias familias perdieron sus casas. Por su parte, la empresa anunció que avanza con la restitución del servicio.

Mientras tanto, la Justicia autorizó achicar a 50 metros la zona restringida alrededor del lugar, y el Municipio de Lanús acusa a la empresa de no haber cumplido los protocolos de emergencia y se presentará como querellante en la causa. La fiscal Yanina Estévez, de la UFI N° 6 de Lanús, ordenó como primera medida la demora de dos directivos de la compañía.

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Según el Municipio, la rotura del caño se produjo a las 9:44 y la explosión ocurrió minutos antes de las 10.50. En ese tiempo, el personal de la empresa avisó a su propio servicio de emergencias y no a las autoridades. “Evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias”, sostuvo la comuna. Un vecino contó que, minutos antes de la explosión, operarios le pidieron a la gente que se alejara.

Los vecinos aseguran que no recibieron advertencias ni asistencia de Defensa Civil, de la Policía ni de la distribuidora. “A nosotros nadie nos informó en ningún momento. Nos autoevacuamos solos”, contó la dueña del colegio Charles Chaplin, ubicado a dos cuadras, que tuvo que retirar a los alumnos por sus propios medios cuando vio el humo.

Este lunes, las victimas se concentraron frente a la sucursal de MetroGAS en Banfield con el lema “Nuestras vidas valen más que sus ganancias”. Uno de los vecino contó: “Estamos escrachando a MetroGAS y a la empresa tercerizada porque no dieron la cara. Para ellos somos un número más”. Y otro agregó: “Pedimos que la Justicia no proteja a los responsables”. Por la tarde, convocaron a una nueva protesta en Garay e Yrigoyen, en Remedios de Escalada. Los vecinos piden que la empresa se haga cargo de los daños y les dé una solución de vivienda a las familias que perdieron sus casas.

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La reducción de la zona restringida la decidió la Fiscalía después de una reunión entre el Municipio, Defensa Civil de Lanús, los Bomberos bonaerenses, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, Edesur y MetroGAS. Con la medida, las empresas podrán reconectar el gas, el agua y la luz, y algunas familias ya empezaron a volver a sus casas. También se habilitó la demolición controlada, a cargo del Municipio, para continuar con los peritajes, que podrían extenderse hasta el viernes.

El Municipio, además, anunció una ayuda económica para los vecinos afectados y eximió de tasas municipales a los comercios de la zona. MetroGAS habilitó canales de atención para los damnificados: el correo [email protected] y el teléfono (011) 4309-1075, de lunes a viernes de 8.30 a 17.30.





IC/ML