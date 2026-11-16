Más de 4.000 muertes viales en la Argentina en 2025: qué muestran los datos sobre las motos

En la Argentina, 4.060 personas murieron en 3.255 siniestros viales durante 2025, un promedio de más de 11 fallecimientos por día. La cifra surge del informe preliminar que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) elaboró en abril de 2026 con datos de las jurisdicciones. Entre las víctimas cuyo modo de desplazamiento pudo identificarse, el grupo más numeroso fue el de quienes viajaban en moto.

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El balance volvió a quedar en agenda tras el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que este año se conmemoró el domingo 15 de noviembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la fecha en 2005 y la fijó para el tercer domingo de noviembre. La jornada recuerda a las personas fallecidas y a quienes sufrieron lesiones graves, y pone el foco en la asistencia a las víctimas y sus familias.

Qué muestran los datos sobre las motos y las víctimas jóvenes

El 46% de las víctimas fatales con tipo de usuario identificado circulaba en motocicleta. Entre los 3.259 casos que contaban con ese dato, el 23% correspondió a ocupantes de automóviles, el 14% a peatones y el 8% a ocupantes de camionetas. El 9% restante se agrupó en otras categorías.

El peso de las motos en el balance fue mayor en el norte del país. En el Nordeste, sus ocupantes representaron el 61% de las víctimas con dato disponible y en el Noroeste, el 58%. En la Patagonia, esa proporción fue del 20% y el grupo más numeroso fue el de los ocupantes de automóviles, con el 46%.

La edad también marca el perfil de la mortalidad vial. El 43% de las personas fallecidas con edad registrada tenía entre 15 y 34 años. La tasa nacional estimada para 2025 fue de 8,8 muertes cada 100.000 habitantes, según el relevamiento de la ANSV.

El balance nacional reúne datos parciales que pueden actualizarse. Para la provincia de Buenos Aires y Mendoza, el organismo aplicó un factor de ajuste porque, al momento de elaborar el informe, ambas jurisdicciones habían reportado los fallecimientos ocurridos en el lugar del siniestro.

Los riesgos viales también aparecen en los trayectos cortos

Salir a hacer una compra, llevar a los chicos a la escuela o volver del trabajo son recorridos en los que también puede haber una frenada brusca o un choque. Viajar sin cinturón en el asiento trasero, llevar a un bebé en brazos o mirar una notificación al volante son situaciones cotidianas que aumentan la exposición a una lesión o a una colisión.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el cinturón puede reducir hasta un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes de un vehículo. En el caso de los bebés, el uso de sistemas de retención infantil puede reducir la mortalidad un 71%. La protección depende de elegir un dispositivo homologado y adecuado al peso y la talla del chico, e instalarlo según las indicaciones del fabricante.

En las motos, el casco correctamente colocado y abrochado protege tanto a quien conduce como a quien viaja de acompañante. Según la OMS, su uso adecuado puede reducir hasta un 74% el riesgo de lesión cerebral en un siniestro.

La distracción con el celular incide antes del impacto. La OMS calcula que quienes usan el teléfono mientras manejan tienen alrededor de cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un choque. Leer un mensaje o cambiar la ruta en el GPS puede demorar la reacción ante un semáforo, una frenada o el cruce de un peatón. Dejar preparado el recorrido antes de salir evita tener que manipular el dispositivo en movimiento.

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La velocidad incide tanto en la probabilidad de un choque como en la gravedad de las lesiones. A eso se suma el efecto del alcohol y otras sustancias psicoactivas, que pueden afectar capacidades necesarias para conducir. En el informe difundido por Noticias Argentinas, la médica Elena Zevallos, directora médica nacional de Ospedyc, señaló que algunos sedantes y psicotrópicos pueden alterar los reflejos, el tiempo de reacción y el cálculo de distancias.

Las secuelas que deja un siniestro vial

Para quienes sobreviven a un choque grave, el alta hospitalaria puede ser apenas el comienzo de la recuperación. Un traumatismo de cráneo o una lesión de columna puede requerir meses de rehabilitación, y algunas personas quedan con una discapacidad permanente. El impacto alcanza a las familias, que pueden tener que reorganizar horarios de trabajo, asumir nuevas tareas de cuidado o adaptar la vivienda.

La prevención también se juega en el diseño de calles y rutas. Cruces peatonales seguros, infraestructura para ciclistas y medidas para reducir la velocidad en zonas de alto tránsito peatonal pueden limitar la exposición de quienes tienen menos protección frente a un impacto. Los controles de velocidad, alcoholemia y uso de casco y cinturón forman parte de esa política.

La respuesta después del choque completa ese abordaje. La rapidez con que se detecta un siniestro y llega la asistencia puede determinar la evolución de una lesión grave. Para quienes sobreviven y para las familias de las víctimas, el acompañamiento puede extenderse mucho más allá de la emergencia, con necesidades de rehabilitación, apoyo psicológico y asistencia durante el duelo.