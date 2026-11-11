La historia de “Alma misionera”, la canción que emocionó a León XIV en la vigilia de jóvenes

El papa León XIV se sumó al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole cuando, durante su visita del lunes 9 de noviembre, empezó a sonar “Alma misionera”. Un día después, el canto volvió a escucharse en el cierre de la vigilia de jóvenes en Palermo, donde el Pontífice acompañó parte de la interpretación. Entre ambas escenas, la canción también tuvo lugar en la previa de la primera misa multitudinaria del Papa en la Argentina, en las voces de Soledad y Natalia Pastorutti.

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En Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, la interpretación formó parte del encuentro de León XIV con residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios del Cottolengo. El video muestra al Pontífice acompañando al coro durante una visita en la que su mensaje se centró en el cuidado y la inclusión de las personas con discapacidad.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: AFP

La escena se repitió el martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, esta vez ante los jóvenes reunidos para la vigilia. Cuando el coro entonó “Alma misionera” al final del encuentro, León XIV, junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a sumarse al canto.

Cómo nació “Alma misionera”, según el relato de Mónica de la Canal

Una de las versiones sobre el origen de “Alma misionera” sitúa su nacimiento en Chascomús, provincia de Buenos Aires, en 1981. Mónica de la Canal sostiene que tenía 18 años cuando compuso la letra y la música del canto, al que llamó inicialmente “Toma mi vida nueva”.

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Según su relato, lo dedicó a los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María y la canción comenzó a difundirse en retiros espirituales y encuentros juveniles. De la Canal afirma que conserva el manuscrito original y busca respaldar su reclamo judicial de autoría con ese documento y testimonios de la época.

Quién reclama la autoría de “Alma misionera”

La autoría de “Alma misionera” está en disputa. De la Canal sostiene que compuso tanto la letra como la música y afirma que conserva el manuscrito original. En el marco del reclamo judicial, busca respaldar su versión con ese documento y con testimonios de personas que compartieron con ella la vida parroquial de aquellos años.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: AFP

La difusión que tuvo el canto durante la visita papal volvió a poner su historia en primer plano. De la Canal contó que escuchar la versión de Soledad Pastorutti y ver cómo la canción volvía a formar parte de una celebración multitudinaria la conectó con sus años de juventud en Chascomús.

Qué significa la letra de “Alma misionera”

La letra está escrita como una oración en primera persona. Quien canta le ofrece su vida a Dios y le pide que lo lleve allí donde otras personas necesitan esperanza y alegría. La idea de la misión aparece así ligada a acciones concretas como ponerse al servicio de otros, salir al encuentro de quienes necesitan compañía y compartir la fe.

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La melodía sencilla y el estribillo repetido permiten que un grupo se sume incluso si solo conoce una parte de la canción. Esa forma de canto colectivo es habitual en misas, confirmaciones, peregrinaciones y encuentros de jóvenes, los espacios en los que “Alma misionera” se transmitió entre generaciones.

Su recorrido internacional incluye la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que en julio de 2013 reunió en Brasil a peregrinos de distintos países. Fue la primera edición de ese encuentro presidida por el papa Francisco y una de las celebraciones en las que se escuchó el canto.

Cómo fue la versión de Soledad Pastorutti antes de la misa de León XIV

El lunes 9 de noviembre, mientras los fieles aguardaban la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles, Soledad Pastorutti se presentó con un poncho celeste y blanco y cantó “Alma misionera” junto a su hermana Natalia. La versión formó parte de un repertorio que también incluyó “Oración del remanso” y “Aleluya”.

Al día siguiente, en el mismo lugar, la canción volvió a sonar en un contexto distinto. Ya no era parte de la presentación musical previa a la misa, sino el canto de despedida de la vigilia de jóvenes. El coro empezó a cantar y León XIV, que la había entonado el día anterior en Claypole, volvió a acompañar la interpretación.

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