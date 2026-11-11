“No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”: el fuerte mensaje del Papa León XIV a los jóvenes

Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo Argentina pueda dar”, así saludó el papa León XIV a los jóvenes reunidos este martes 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles. Sobre la avenida del Libertador, la espera había empezado al mediodía. Ya de noche, el papamóvil se detuvo varias veces junto a las vallas para que el Pontífice estrechara manos y bendijera a los bebés que le acercaban. Una orquesta y un coro acompañaron el recorrido.

León XIV advirtió a los jóvenes sobre los peligros de las redes sociales y la obsesión por el éxito

La vigilia en Palermo cerró la tercera jornada de León XIV en la Argentina, después de la misa que celebró en Córdoba. En Buenos Aires, la espera tuvo su propio programa. Los integrantes de Choque Urbano tocaron con camisetas de la Selección Argentina, Luquitas Rodríguez presentó un bloque de tango y Nahuel Pennisi cantó Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, con su guitarra criolla. También actuaron Maggie Cullen y Valentino Merlo.

León XIV habló a los jóvenes sobre la presión por conseguir aprobación en las redes sociales. | Crédito: AFP

En el escenario, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, habló de las adicciones, la incertidumbre y la falta de trabajo. Después tomaron la palabra cuatro jóvenes. Cuando le tocó dar su discurso, León XIV les agradeció las preguntas y los testimonios y volvió sobre un gesto con el que había comenzado el encuentro: encender las velas. Ese fuego, dijo, representaba el amor de Cristo. De allí pasó a otro fuego, el de un horno en Babilonia.

Qué dijo León XIV sobre las redes sociales, el dinero y la pornografía

“Imaginen la escena: una multitud inclinándose ante el coloso y solo tres jóvenes permanecen de pie”, así presentó el episodio del Libro de Daniel en el que Ananías, Azarías y Misael se niegan a postrarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Sabían que podían ser arrojados a un horno y que un solo gesto bastaba para evitarlo. “¡Cuánta libertad hay en esa respuesta!”, exclamó el Papa.

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De la estatua de oro pasó a lo que llamó los ídolos del presente: “El éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. En las redes sociales, advirtió, el afán de conseguir la aprobación de los demás puede llevar a “mentir, traicionar o humillar a alguien”. También habló de la envidia, que puede impedir alegrarse por el bien ajeno, y del egoísmo, que puede llevar a tratar a las personas como objetos.

El Papa saludó a los fieles durante su recorrido por la avenida del Libertador.

“Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”, sostuvo. En ese momento retomó el testimonio de Agustín Cristian Schinca, que había contado cómo atravesó una adicción y resumió su presente en cuatro palabras: “Hoy estoy de pie”. León XIV volvió sobre esa frase para dirigirse a quienes estaban pasando por una caída: “Y si alguna vez han caído, ¡levántense!”.

Las redes reaparecieron más adelante, cuando el Pontífice contó que los tres jóvenes de Babilonia habían cantado en medio del fuego. Se preguntó qué podría sumar esta generación a ese canto y enumeró el arte, el deporte, la ciencia y la tecnología. Después añadió: “Redes y pantallas, bendecid al Señor. Música y fútbol, bendecid al Señor”.

Los cuatro testimonios de la vigilia en el Monumento a los Españoles

Schinca, de 25 años, había contado que sufrió burlas en la escuela, que probó cocaína a los 15 y que el consumo lo alejó de su familia. Llegó a vivir en la calle. “El piso de la calle es duro y frío”, recordó ante el Papa. En el Hogar de Cristo Moreno Sur encontró una comunidad que lo acompañó en su recuperación.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo

Agustina Flores, maestra de primaria y voluntaria en barrios populares desde los 16 años, llevó al escenario una pregunta que surgió de su trabajo en Viedma: cómo seguir acompañando a alguien cuando lo que se hace parece insuficiente. “Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás”, le respondió León XIV. Luego evocó la parábola de la semilla que crece mientras el sembrador duerme para hablar de los frutos de un trabajo que pueden tardar en verse.

Guadalupe Irupé Echavarría, correntina y postulante a la vida consagrada, contó que durante años dudó de su vocación. Quería tomar esa decisión por sí misma y, después de mudarse a Buenos Aires para estudiar, llegó a pensar que ya era tarde. Durante su acompañamiento espiritual, un sacerdote le preguntó: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”. La pregunta volvería a escucharse esa noche, esta vez en boca del Papa.

Guadalupe Irupé Echavarría compartió con León XIV su camino hacia la vida consagrada.

Franco Pugliese, periodista deportivo y catequista de 27 años, quiso saber cómo llevar a su trabajo la fe que vive en su casa y en la parroquia. “No tenemos que vivir dos vidas”, le respondió León XIV. Le recordó que Jesús pasó años en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar, y lo invitó a vivir esa misma fe en sus ocupaciones y en el trato con sus amigos.

La ovación por Francisco y el llamado a quienes se alejaron de la Iglesia

El nombre de Francisco provocó una ovación. León XIV recordó el “todos, todos, todos” de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en agosto de 2023, y lo retomó con una fórmula propia: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”. Se dirigió a quienes habían dejado de rezar, a quienes se alejaron de la Iglesia y a quienes fueron heridos por personas que debían acompañarlos. “¡Hay un lugar para ti en la Iglesia!”, les dijo.

Del "hagan lío" al "¡vayan y anuncien!": el mensaje de León XIV a los jóvenes

Al recuperar la pregunta que había marcado a Guadalupe, el Papa se dirigió a quienes creen que se alejaron demasiado. Recordó a Zaqueo, que se subió a un árbol para ver a Jesús y terminó recibiéndolo en su casa y reparando las injusticias que había cometido. “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”, afirmó. Pidió a las comunidades que mantuvieran las puertas abiertas para quienes se acercan con dudas y para quienes necesitan ayuda.

León XIV se detuvo junto a las vallas para bendecir a los bebés que le acercaban

En la parte final del discurso, León XIV habló de lo que podían hacer al volver a casa. Pidió compartir el pan con quien pasa hambre, recibir a quien no tiene hogar y visitar a los enfermos y a quienes rara vez reciben una visita. También habló de sufrimientos que pasan inadvertidos, como el de quien espera una palabra de consuelo. “Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, les dijo.

Antes de despedirse, invocó a Nuestra Señora de Luján y pidió que la cruz de la vigilia pasara de mano en mano por las comunidades. “¡Vayan y anuncien!”, les dijo a los jóvenes al invitarlos a regresar a sus ciudades, pueblos y periferias. En Palermo, la noche siguió unos minutos más. Hubo fuegos artificiales y la multitud se quedó celebrando sobre la avenida del Libertador.