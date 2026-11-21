La reina Máxima de los Países Bajos sorprendió este sábado con una visita inesperada al Centro Cultural Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recorrió Mafalda Inmersiva junto a su madre, María del Carmen Cerruti. Sin anuncio previo ni protocolo oficial, ambas ingresaron al espacio cultural, compraron sus entradas en la boletería y disfrutaron de la propuesta como cualquier otro visitante.

Durante el recorrido, la monarca se mostró entusiasmada con la experiencia y elogió la calidad de la producción argentina, además de destacar el alcance internacional de una propuesta desarrollada por una empresa local. Al finalizar la visita, también pasó por la tienda de recuerdos, donde se llevó algunos regalos de la muestra.

Para la ocasión, Máxima eligió un vestido largo estampado en blanco y negro, sandalias de taco bajo y una cartera de paja, con un estilo informal que contrastó con el uniforme militar que había lucido días atrás durante una ceremonia en Breda.

Javier Milei se reunió con la reina Máxima, que viajó a Davos como asesora especial de la ONU

Cómo es Mafalda Inmersiva, la muestra que visitó la reina Máxima

La experiencia abrió el 1° de octubre en el Centro Cultural Recoleta y propone un recorrido interactivo por el universo de Quino.

Mafalda Inmersiva ocupa unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas y combina escenarios a escala real, proyecciones audiovisuales, sonido envolvente, pantallas interactivas y realidad virtual para recrear el universo del personaje creado por Quino.

Mafalda inmersiva | Crédito: mafaldainmersiva.com

La propuesta fue impulsada por el productor Damián Kirzner y busca trasladar al público a distintos escenarios vinculados con las historietas de Mafalda, a través de recursos tecnológicos y espacios diseñados para la interacción de los visitantes.

La visita de Máxima también coincidió con un momento particular de su trayectoria institucional. El 14 de noviembre recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés, luego de completar su preparación como reservista militar, un reconocimiento que se sumó a sus actividades recientes en los Países Bajos.

LB/AF