Leon XIV: el Papa que nos visito un 8N

La llegada del Papa León XIV el pasado 8 de Noviembre forma parte de la gira que comprende a Uruguay, nuestro país y cierra en Perú. Ningún pontífice visitaba Argentina desde abril de 1987, cuando vino Juan Pablo II por segunda y última vez. Anteriormente lo había hecho el mismo Papa durante el conflicto de las Islas Malvinas.

Robert Francis Prevost, nacido en los EEUU, no solo es el segundo americano en ocupar el lugar de Pedro, es claramente un sucesor de Francisco. Sus 30 años como misionero en Perú hablan de su formación, y sus primeras palabras al mundo como Sumo pontífice fueron en español, revelando su verdadera identidad en la función.

Apenas tocó suelo argentino el sucesor de Pedro fue recibido por Javier Milei en la escalera del avión. Luego fue llevado a rendir homenaje al Libertador General José de San Martín, prócer al cual Prevost aprendió a querer y admirar luego de sus años en Perú, país que le dió su nacionalidad.

León XIV luego visitó Casa Rosada y finalizó la jornada en Palacio San Martín. Antes de comenzar el encuentro, algo había cambiado en el ambiente, esta vez Milei tenía su carpeta de apego en sus manos.

Durante su alocución el Pontífice se despachó con palabras que Jorge Bergoglio ciertamente hubiera querido decir “Pienso en las personas que aún trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, “El progreso de una Nación también se mide por la ayuda a las personas con discapacidad y necesidades especiales, mi deseo es que en Argentina el amor triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, y siguió pidiendo “la búsqueda paciente de acuerdos” y reconocer en quien piensa distinto “a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

Milei claramente fue desbordado por la situación, no esperó a Prevost para salir del auditorio y prácticamente huyó, el presidente había quedado de cama. León XIV aprovechó el momento para ir a saludar a Victoria Villarruel, que fue invitada a último momento por el Gobierno y sentada en un lugar marginal del salón. Aquí llegaba el segundo mensaje de la jornada.

Al día siguiente bien temprano llegó el tercer gancho al hígado presidencial. La visita al Cottolengo Don Orione de Claypole era un mensaje en sí mismo. Luego vendría la misa en la que participaron al menos 2.500.000 de fieles. Este era el mensaje de Argentina para el mundo.

Se trataba de la homilía más importante desde la llegada de Prevost y la segunda más grande de la que se tenga registro. Los argentinos pasamos de ser protagonistas en los eventos deportivos a decirle a un mundo que somos un lugar donde la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue siendo el credo de la mayoría en número y convicción.

Esto ocurre en un momento en que los cristianos son perseguidos y asesinados en lugares como Africa y Medio Oriente, y sufren la intolerancia en la cohabitación en continentes como el europeo.

La misa multitudinaria también golpeó duro a Milei, dado que su inmensidad va en contra de los dichos de quien afirmó que “el Papa es el representante del Maligno en la Tierra”. No olvidémoos que nuestro presiniño ha buscado reiteradas veces cobijo en una fé que no es la suya y de la cual aún no ha sido aceptado.

De la misma forma decimos que el pueblo argentino no solo estuvo a la altura de los acontecimientos, sino más bien los superó, nuestra dirigencia política, tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires, junto a distintos actores sociales participaron de un VIP que fue la nota distintiva que nos dio vergüenza ajena. Todos sabíamos que siempre algo puede pasar, y pasó.

Periodistas, políticos, ex modelos, etc, dijeron presente, acá estamos, queremos ser importantes, y lo lograron. Ahora no hay forma de olvidar semejante mersada.

Una vez en la Nunciatura y caída la noche, tuvimos un momento que nos hizo acordar a Juan Pablo II apenas fue electo Papa en su visita a su Cracovia natal. Allí sus pares lo hicieron sentir como en su casa, entre cantos religiosos, folklore y tango. Prevost estaba entre su gente, y claramente Francisco parece que estaba entre ellos.

En Córdoba León parafraseó a Francisco “sigan haciendo lío”. Esta frase puede ser casual, pero es la misma que usó Bergoglio días antes de la marcha del 8 de agosto de 2013, denominada 8A. Curiosamente el nuevo Papa llegó al país un 8N, catorce años después de que la ciudadanía haya puesto un freno definitivo al populismo. Prevost conoce detalladamente la política de nuestro país, porque más allá de su lugar de nacimiento, es un Pontífice Latinoamericano sucesor de otro argentino.

Con todo esto, la misa a la noche en el monumento a los españoles y la realizada frente a la Basílica de Luján, no hicieron más que reafirmar la firme convicción de una sociedad que no solo ratificó sus creencias, sino que también sirve de referencia y da esperanza a millones diseminados por el mundo que ven atacada a diario su integridad personal por haber elegido el mismo camino espiritual que los argentinos.