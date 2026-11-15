León XIV enfrenta la jornada más exigente de su visita a Perú: misa en la Amazonía y actividades en Cusco

El papa León XIV afrontará este domingo la jornada más exigente de su gira por Sudamérica, con una agenda que incluye actividades en Cusco y Pucallpa, además de tres vuelos internos antes de regresar a Lima. A poco más de un mes de haberse sometido a una operación, el pontífice deberá enfrentar las condiciones de altura de los Andes y el calor de la Amazonía peruana.

Su santidad comenzó el día en Chiclayo, ciudad en la que fue obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023. Desde allí partió bajo la lluvia rumbo a Cusco, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde mantendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman.

Papa Leon XIV en Peru | Crédito: AFP

La actividad está prevista para las 10:30, hora local, luego de un vuelo de aproximadamente dos horas. Más tarde, a las 11:45, se trasladará a la Plaza Mayor de Cusco para rezar el Ángelus y entregar un sudario al Señor de los Temblores, patrono de la ciudad.

La visita tiene un significado particular para la historia religiosa de la región. Durante la época colonial, Cusco fue uno de los principales centros desde donde comenzó la evangelización de Sudamérica. Allí, León XIV se reunirá con agrupaciones que mantienen vivas las tradiciones religiosas populares.

Tras permanecer unas tres horas en la ciudad, el Papa viajará a Pucallpa, en la Amazonía peruana. El vuelo durará aproximadamente media hora y, durante el trayecto, almorzará a bordo del avión. Se espera que las temperaturas en esa región se acerquen a los 35 grados.

La primera misa de un Papa en la Amazonía peruana

A las 15, León XIV mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía en el Malecón Puerto Callao. También presenciará una danza tradicional del pueblo Shipibo-Konibo y visitará la catedral de la ciudad.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la misa que celebrará a las 16:45 en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Se tratará de la primera celebración eucarística encabezada por un pontífice en la Amazonía peruana. Tanto Juan Pablo II como Francisco visitaron la región, pero ninguno ofició allí una misa.

Papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca - Perú | Crédito: AFP

La presencia del Papa también estará atravesada por la problemática ambiental y la situación de las comunidades indígenas. Pucallpa se encuentra en la cuenca del río Ucayali, una de las zonas más afectadas por la deforestación en Perú. Según datos del Gobierno peruano, el país perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, principalmente en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Loreto.

La expansión del narcotráfico, la tala ilegal y la minería que contamina los ríos representan algunas de las principales amenazas para los pueblos originarios y los ecosistemas de la región.

PC