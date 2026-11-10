León XIV llegó a Córdoba y lo esperan más de 400 mil personas en Fadea

El papa León XIV viajo esta mañana a la provincia de Córdoba donde realizará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA). En este contexto, miles de fieles se acercaron al lugar desde la noche del lunes para participar de la vigilia e intentar conseguir un lugar para ver al Santo Padre.

Llegada del Papa XIV a Córdoba

El acceso al predio se habilitó durante las últimas horas del lunes para que los fieles pudieran ir acomodándose en las 107 hectáreas habilitadas para la ceremonia. La vigilia fue acompañada por diversas propuestas, incluyendo espectáculos musicales, como las presentaciones de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, entre otros.

León XIV ya está en Córdoba.

"Ver al Papa significa una emoción profunda, deseo de todo corazón que su visita traiga la unión, la paz y la esperanza que todos los argentinos necesitamos", manifestó Rubén, un peregrino proveniente de Catamarca, según la prensa de la provincia de Córdoba.

Otra joven cordobesa devota identificada como Jazmín expresó: "El papa ofreció discursos impecables en estos días, que nos recuerdan que debemos estar a disposición de las personas más vulnerables, no olvidarlas y ponernos a su servicio. En el contexto actual del país, esto resulta sumamente oportuno".

Con respecto a la agenda del Sumo Pontífice, tras un cargado primer día, León XIV partió este lunes a las 7:30 desde la Ciudad de Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Y piso territorio cordobés alrededor de las 9, donde fue recibido en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella por el gobernador Martín Llaryora.

De Córdoba a Buenos Aires: cómo será la intensa jornada del papa León XIV este martes

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, también estuvieron presentes en el aeropuerto. Además, estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de alta montaña y de la capital provincial con delegaciones de organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad también formarán parte de la recepción oficial.

La bienvenida para León XIV en la provincia también conto con una presentación musical a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli.

El recorrido del Papa en Córdoba

La Santa Misa a cargo del Santo Padre comenzará a las 10 en el la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FADEA) donde lo espera una masiva concurrencia de fieles. Luego, alrededor de las 11:45, se iniciará un recorrido que combinará un vehículo cerrado y el Papamóvil a lo largo de las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen.

Papa León XIV - Vísperas de la visita a Cordoba | Crédito: AFP

El recorrido del Sumo Pontífice culminará con un saludo desde el balcón del Arzobispado. Tras un receso vespertino, sus actividades se reanudarán a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la histórica Plaza San Martín, con un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y diversos agentes del clero local para abordar los desafíos del trabajo comunitario en el país.

Para las 16:55 terminarán las actividades en la provincia de Córdoba y la comitiva papal abordará el vuelo de regreso hacia la Capital Federal, aterrizando a las 18:10 en el Aeroparque Jorge Newbery para cerrar la jornada en territorio porteño. En paralelo, se realizará una masiva vigilia juvenil a las 20:15 en el Monumento de los Españoles.

En esta oportunidad la comitiva presidencial estará encabezada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien participará de la ceremonia en el predio de FADEA. En paralelo, el presidente Javier Milei permanecerá en Buenos Aires, donde visitará a los integrantes del Comando Unificado de Control, equipo encargado del seguimiento de los operativos por la visita papal en el Ministerio de Seguridad.

AS.

LT